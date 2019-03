Kieft geniet van buitenlandse media na prestatie Ajax: ‘Van Bild tot Daily Mail’

Wim Kieft is onder de indruk geraakt van de manier waarop Ajax erin is geslaagd om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Na een 1-2 thuisnederlaag was de ploeg van trainer Erik ten Hag afgelopen dinsdag met 1-4 te sterk voor Real Madrid. De oud-international vindt het vooral knap hoe Ajax is opgestaan nadat de crisis leek toe te slaan na de winterstop.

Ajax kwam belabberd uit de winterstop en verspeelde punten tegen sc Heerenveen (4-4), Heracles Almelo (1-0) en Feyenoord (6-2). Ruim een maand later ziet de wereld er heel anders uit voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Het kampioenschap heeft Ajax weer in eigen hand, de bekerfinale werd bereikt door Feyenoord met 0-3 te verslaan in De Kuip en voor het eerst sinds 2003 mag Ajax zich kwartfinalist in de Champions League noemen. “Intern moeten ze met elkaar op de goede knoppen hebben gedrukt, anders is een omslag op zo’n korte termijn niet te realiseren”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Volgens Kieft heeft het Ajax ook een beetje meegezeten. Hij zag de Amsterdammers ontsnappen in de openingsfase tegen Feyenoord en Real Madrid. “Ajax speelde ook beter dan in Amsterdam toen het de Madrilenen bestreed met het nodige ren- en vliegwerk, volle pressing, veel duels en Real voortdurend onder druk trachtte te zetten om zo de Spanjaarden het voetballen onmogelijk te maken. In Madrid speelde Ajax volwassener, meer vanuit de controle”, schrijft Kieft. “De ploeg gaf juist bewust ruimte weg aan Real om ruimte te scheppen voor zichzelf in de omschakeling. Geweldig hoe Ajax de gecreëerde ruimte vervolgens wist te benutten en in de omschakeling toesloeg.”

Kieft is van mening dat de staat van het Nederlandse voetbal niet zo beroerd is als de afgelopen jaren werd gesuggerered. “Altijd staan er weer talenten op in Nederland. Talenten, die spelen volgens de Nederlandse stijl, die sterk vergelijkbaar is met de Ajax-stijl. Mooi om te zien dat dit leidt tot euforische commentaren in het buitenland. De internationale media van Marca tot La Gazzetta dello Sport, van Bild tot Daily Mail spraken na Real Madrid-Ajax weer vol bewondering over het Nederlands voetbal. De commentatoren werden blij van het vertoonde spel en raakten opnieuw enthousiast over de Ajax-talenten en hun enorme potentie.”