Kramer: ‘Dat gebeurt vaker, ik heb ook weleens een elleboog gehad’

FC Utrecht en FC Groningen kwamen vrijdagavond niet tot scoren in de Galgenwaard en Michiel Kramer was na afloop van de wedstrijd de meest besproken speler. De spits van de Domstedelingen was in de eerste helft betrokken bij een duel met Samir Memisevic, die een bebloede mond overhield aan het incident. Op aanraden van de VAR besloot arbiter Björn Kuipers niet in te grijpen en Kramer was na afloop tevreden met die keuze.

“Het was helemaal niet mijn intentie. Het was niet bewust. Het was een duel en ik raak zijn mond. Dat zijn gewoon duels en gebeurt vaker. Ik heb ook weleens een elleboog gehad. Misschien is dat ook wel het stempel dat je hebt”, reageerde de aanvaller tegenover de NOS. Kramer kon uiteindelijk wel leven met de uitslag: “We hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. 0-0 is wel een terechte uitslag.”

De afgelopen winter aangetrokken spits wacht nog altijd op zijn eerste officiële treffer in dienst van FC Utrecht, maar hij weigert zich hier blind op te staren: “Het gaat niet om mij, het gaat om het team. Ik probeer mijn best te doen en waarde te hebben voor deze club. Natuurlijk is een doelpunt lekker, maar ik vind het ook niet erg als iemand anders scoort en we wel winnen.”

Trainer Dick Advocaat kon eveneens leven met het gelijkspel. Zijn ploeg wacht nu vijf thuiswedstrijden in de Eredivisie op een overwinning: “Wij zijn niet een ploeg die iedereen van het veld speelt. We hebben wel geprobeerd het publiek te vermaken. We begonnen goed, kregen wat kansen, maar Groningen heeft ook goede spelers lopen. We hebben hard gewerkt, meer konden we vandaag niet meer brengen.”