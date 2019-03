Drommel middelpunt van opstootje: ‘Ik word niet bang als ze over hek springen’

FC Twente kwam vrijdagavond laat in de wedstrijd tegen TOP Oss op een 0-2 voorsprong en daarna liepen de zaken even uit de hand in het Frans Heesen Stadion. Supporters van de thuisploeg wilden Twente-doelman Joël Drommel te lijf gaan nadat hij provocerend gejuicht zou hebben na het doelpunt van Xandro Schenk en de wedstrijd moest vlak voor tijd twintig minuten gestaakt worden door arbiter Allard Lindhout.

Drommel zelf was zich na afloop van het duel van geen kwaad bewust: “Toen het 0-2 werd gingen de supporters van TOP Oss een beetje gek doen. Bier gooien en dat soort dingen. Maar ik laat mij niet de kaas van het brood eten. Ik juichte gewoon omdat we hadden gescoord”, was zijn uitleg bij RTV Oost na afloop van de wedstrijd.

“En toen moesten we naar binnen, omdat het gestaakt was. Het zijn gekke gasten, maar ik ben nooit angstig. Ze kunnen over het hek springen, maar bang ben ik niet.” Nadat de wedstrijd geruime tijd stil had gelegen hervatte Lindhout het treffen weer en Twente kwam in de resterende minuten niet meer in de problemen.

“We moesten gewoon de focus houden en de laatste minuten uitspelen. Dat is gelukt, want we hebben de periode gepakt en staan tien punten los”, vervolgde Drommel, die de periodetitel vierde met de meegereisde fans, zijn relaas. “Het feestje was iets minder, maar ik ga met een blij hoofd terug naar Enschede.”