‘Neymar sr. en Cantona krijgen het met elkaar aan de stok op tribune’

Manchester United was woensdagavond verantwoordelijk voor de dramatische Champions League-uitschakeling van Paris Saint-Germain en na afloop van dat duel liepen de gemoederen in het Parc des Princes hoog op. RMC Sport weet vrijdagavond namelijk te melden dat het van een handgemeen kwam tussen vrienden en familie van Neymar en een aantal vrienden van Eric Cantona.

De Fransman, die een verleden heeft bij Manchester United, bekeek de wedstrijd met wat vrienden vanuit een loge die zich vlakbij de skybox bevond van waaruit onder meer Neymar, diens vader, vrienden van Dani Alves en de broer van Marquinhos het duel volgden. Cantona en een van zijn vrienden zou het kamp-Neymar na de winnende strafschop van Marcus Rashford met gebaren hebben geprovoceerd, waarna de vader van Neymar verhaal ging halen.

Een goede vriend van Cantona beet Neymar Santos Sr. vervolgens een belediging toe en de Braziliaan reageerde met een stevige duw. De beveiliging van het stadion kon door tijdig ingrijpen erger voorkomen en de twee groepen werden daarna allebei een andere kant op begeleid. Neymar zelf was tijdens het opstootje niet aanwezig, aangezien hij al naar de kleedkamer was gegaan om zijn ploeggenoten gezelschap te houden.

Cantona, die vijf jaar voor the Red Devils speelde, daalde na het incident af naar de kleedkamer van de Engelsen en wisselde een aantal woorden met de spelers en de daar aanwezige Sir Alex Ferguson en Ole Gunnar Solskjaer. De 52-jarige voormalige aanvaller stak overigens ook op zijn social media-kanalen zijn vreugde over de uitschakeling van Les Parisiens niet onder stoelen of banken.