Uitblinker Rashica bezorgt Bruma opnieuw rampzalige avond met Schalke

Werder Bremen heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de middenmoot van de Bundesliga. Het elftal van trainer Florian Kohfeldt rekende op eigen veld in een doelpuntrijke confrontatie af met Schalke 04: 4-2. Werder Bremen is door de overwinning opgeklommen naar een achtste plaats op de ranglijst; Schalke blijft veertiende staan en kan later dit weekeinde zelfs nog een plekje zakken.

Die Königsblauen beleefden zo een teleurstellende generale repetitie voor de return van aankomende week in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City (3-2 achterstand). Schalke, waar Jeffrey Bruma in de basis begon en uiteindelijk negentig minuten speelde, kende nog wel een goede start in het Weserstadion. Breel Embolo werd na 26 minuten voetballen in de diepte bereikt door Weston McKennie, waarna de spits uit Zwitserland oog in oog met Jirí Pavlenka voor de 0-1 tekende.

De thuisploeg stelde echter nog in de eerste helft orde op zaken. Max Kruse werd bereikt door Davy Klaassen, waarna de Duitser de bal in het strafschopgebied van Schalke bracht. Voormalig Vitessenaar Milot Rashica reageerde daar attent: 1-1. Kort na de onderbreking bracht Kruse Werder Bremen op voorsprong vanaf de strafschopstip, alvorens Rashica ruim een kwartier voor tijd voor de 3-1 tekende.

Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar vijf minuten voor tijd wist Schalke de nadelige marge via opnieuw Embolo toch weer te verkleinen. Daardoor werd het toch nog even spannend, maar Werder Bremen hield het hoofd koel en stelde de zege in de vierde minuut van de blessuretijd uiteindelijk veilig via Martin Harnik. Klaassen maakte de negentig minuten vol en heeft dit seizoen nog altijd geen wedstrijd gemist in de Bundesliga.