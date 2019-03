B-team Juventus wint eenvoudig op droomavond negentienjarige Kean

Juventus heeft vrijdagavond in huis een eenvoudige overwinning geboekt op Udinese. Trainer Massimiliano Allegri gunde grote namen als Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Giorgio Chiellini rust met het oog op de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid van aankomende week, maar dit weerhield zijn ploeg er niet van om alsnog een ruime overwinning te boeken. De negentienjarige Moise Kean was met een dubbelslag de grote man in de uiteindelijk met 4-1 gewonnen wedstrijd in het Allianz Stadium.

Bram Nuytinck, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar begonnen in de basis aan de kant van de bezoekers, maar zij konden niet voorkomen dat Le Zebrette al vroeg op achterstand kwamen. Alex Sandro kreeg de bal na elf minuten spelen bij een in kansrijke positie verkerende Kean en voor het talent was het een koud kunstje om zijn eerste Serie A-goal van het seizoen binnen te prikken. Nuytinck moest zich vervolgens in de 25e minuut laten vervangen wegens blessureleed en de Nederlander ging tegelijkertijd met de eveneens niet helemaal fitte Juventus-aanvoerder Andrea Barzagli naar de kant.

De twee zagen daarop hoe Kean de voorsprong zes minuten voor de onderbreking na een goede actie verdubbelde, waardoor La Vecchia Signora halverwege het duel al op rozen zat. De kansen bleven in de tweede helft voor de koploper, die in de laatste twintig minuten verder weg liep. Een overtreding op Kean leidde na raadpleging van de VAR tot een strafschop en Emre Can schoot het buitenkansje beheerst binnen. Vier minuten later was het opnieuw raakt toen Leonardo Spinazzola de bal op het hoofd legde van Blaise Matuidi.

Een moment van onoplettendheid achterin bij de bezoekers leidde vijf minuten voor tijd nog wel tot een eretreffer voor Kevin Lasagna, die Wojciech Szczesny met een goede schuiver kansloos liet. Juventus heeft nu een voorsprong van negentien punten op Napoli, dat zondagavond aantreedt tegen Sassuolo. De aandacht in Turijn zal de komende dagen echter volledig op de Champions League-return tegen Atlético gericht zijn, aangezien Juventus dinsdag de 2-0 nederlaag die het eerder in Madrid leed ongedaan zal moeten zien te maken.