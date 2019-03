FC Twente moet feest uitstellen na onrust op tribunes

FC Twente heeft vrijdagavond zo goed als zeker beslag gelegd op de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De lijstaanvoerder van de Keuken Kampioen Divisie was vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen TOP Oss op weg naar een 0-2 overwinning, toen de wedstrijd twee minuten voor tijd gestaakt werd vanwege onrust op de tribunes. Mocht Twente de wedstrijd uiteindelijk tot een goed eind brengen, dan grijpt men de periodetitel, daar concurrent MVV Maastricht punten verspeelde tegen Almere City (1-1).

TOP Oss – FC Twente 0-2 '88

Twente had zich geen betere start kunnen wensen in het Frans Heesen Stadion, want een eigen doelpunt van Hennos Asmelash betekende al na vier minuten voetballen de 0-1. TOP Oss kwam daarna beter in de wedstrijd en liet rond het halfuur een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker liggen: Joël Drommel blunderde bij een afstandsknal van Lion Kaak, waarna Huseyin Dogan de bal van dichtbij op onbegrijpelijke wijze over het doel jaagde.

In de tweede helft bleven grote kansen lang uit voor beide doelen, maar twintig minuten voor tijd werd Twente toch nog maar eens wakker geschud door TOP Oss. Dean van der Sluys had vanaf de linkerflank een lage voorzet in huis, waarna Delano Ladan een teenlengte tekort kwam om te scoren. Aan de overzijde miste Fred Friday een uitgelezen mogelijkheid op de 0-2, waardoor de beslissing in de wedstrijd uitbleef. Twente hield het hoofd echter koel en bezegelde vier minuten voor tijd via Xandro Schenk definitief het lot van TOP Oss. Daarna werd de wedstrijd gestaakt vanwege onrust op de tribunes.

Later meer...

MVV Maastricht – Almere City 1-1

Almere City zette afgelopen week Michele Santoni op straat en diens tijdelijke opvolger Ole Tobiasen had zijn elftal met een puik strijdplan het veld opgestuurd. MVV kwam in de eerste helft nauwelijks tot grote kansen en had na ruim een halfuur het geluk dat een voorzet van Youri Loen maar ternauwernood werd gemist door Damon Mirani. In de tweede helft wist MVV echter al vrij snel te scoren. Koen Kostons werd in de diepte bereikt door Marnick Vermijl, waarna de Belgische spits alleen voor Agil Etemadi koelbloedig afrondde. Anthony van den Hurk had een kwartier voor tijd de 2-0 op zijn voet, maar zijn poging werd op de doellijn weggehaald door een verdediger van Almere. Dat werd MVV twee minuten voor tijd fataal toen Stijn Meijer voor de gelijkmaker zorgde.

FC Eindhoven – Sparta Rotterdam 0-0

De eerste helft in het Jan Louwers Stadion hield niet over en leverde uiteindelijk ook geen doelpunten op. Sparta was weliswaar de bovenliggende partij, maar wist de spaarzame kansen die het kreeg niet om te zetten in een treffer. Henk Fraser was niet tevreden over het spel van de Kasteelclub en bracht direct na de theepauze Royston Drenthe binnen de lijnen. De eerste grote kans van het tweede bedrijf was echter voor Eindhoven: een vrije trap van Branco van den Boomen werd ternauwernood uit de hoek gedoken door Roy Kortsmit. De doelman van Sparta kwam daarbij hard in botsing met de paal en moest zich vervolgens geblesseerd laten vervangen. Sparta zocht in het laatste halfuur met man en macht naar de overwinning, maar een winnende treffer bleef uiteindelijk uit.

FC Den Bosch – Helmond Sport 3-0

De lat zat in de eerste 25 minuten van de wedstrijd tot driemaal toe een doelpunt in de weg. Namens Den Bosch teisterden Luuk Brouwers en Sauli Väisänen de dwarsligger; Juul Respen deed dat voor de bezoekers. Helmond Sport verloor zijn zeven laatste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maar de formatie van Rob Alflen verweerde zich in de eerste helft kranig en haalde de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren.

Vlak na rust liep Den Bosch echter razendsnel weg bij Helmond Sport. De openingstreffer kwam tot stand doordat Almere-keeper Stijn van Gassel een voorzet van Sven Blummel in eigen doel sloeg en kort erna en amper een minuut later nam Danny Verbeek uit een vrije trap de 2-0 voor zijn rekening. Vincent Vermeij tekende vervolgens nog voor het verstrijken van het uur voor de 3-0 en de beslissing in de wedstrijd.

FC Volendam – Go Ahead Eagles 0-1

Go Ahead stapelde in de openingsfase kans op kans. Een kopbal van Paco van Moorsel werd op de doellijn weggehaald door Darryl Bäly, terwijl Jordi van Stappershoef met puik keeperswerk doelpunten van Richard van der Venne en Jaroslav Navrátil voorkwam. Namens Volendam schoot Gijs Smal halverwege de eerste helft op de lat. De thuisploeg bracht over het algemeen echter te weinig en ging door doelpunt van Bruno Andrade uiteindelijk met een nipte achterstand rusten. Vlak na rust had Volendam op gelijke hoogte kunnen komen, maar Boy Deul slaagde er niet in een strafschop tussen de palen te krijgen. Het restant leverde geen doelpunten meer op, waardoor Go Ahead de nieuwe nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie is.

Jong PSV – Jong FC Utrecht 3-1

Het openingsdoelpunt op De Herdgang liet slechts twaalf minuten op zich wachten: na een hoekschop van Matthias Verreth zorgde Justin Lonwijk met het hoofd voor de 1-0. Jong PSV had vrijwel niets te duchten van de beloften uit Utrecht en liet voor rust via onder anderen Marlon Frey nog uitstekende mogelijkheden op de 2-0 onbenut. Vlak na de onderbreking wist de thuisploeg zijn voordelige marge echter alsnog te verdubbelen. Jordan Teze verdiende een strafschop, waarna Verreth vanaf elf meter scoorde. Amar Catic tekende vervolgens met een verwoestend schot voor de 3-0, alvorens Jonas Arweiler met een fraai doelpunt de eer redde voor de bezoekers.

NEC - Roda JC Kerkrade 1-0

De thuisploeg kwam dankzij een schuiver van Jordy Bruijn al snel op voorsprong en de Nijmegenaren kregen in de daaropvolgende fase kansen op meer. Ferdy Druijff schoot echter in het zijnet en een poging van Mart Dijkstra na een goede combinatie met Jonathan Okita verdween naast het doel van Radomir Novakovic. Druijff liet het net vervolgens vlak na rust wel bollen, maar hij werd teruggefloten wegens buitenspel. Roda ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en was via Ba-Muaka Simakala en Florian Loshaj dicht bij een punt. Doordat zij de bal niet voorbij Mattijs Branderhorst kregen bleef het echter bij de ene treffer van Bruijn.

Telstar - FC Dordrecht 1-0

FC Dordrecht greep in de openingsfase van het duel het initiatief en de Schapenkoppen kregen via Jeremy Cijntje ook de eerste goede kans van de wedstrijd. Telstar kwam daarna wat beter in de wedstrijd en Terell Ondaan zorgde ervoor dat zijn ploeg met een voorsprong aan de thee kon. De aanvaller kreeg de bal na een goede actie van Ahmad Mendes Moreira op een presenteerblaadje en tikte vervolgens de openingstreffer binnen. Na de rust waren de beste mogelijkheden opnieuw voor Telstar, al kreeg Joël Zwarts nog een aardige kans op de gelijkmaker. Zijn poging op aangeven van Crysensio Summerville miste echter de gewenste richting.

RKC Waalwijk - SC Cambuur 0-2

Cambuur had weinig tijd nodig om een voorsprong te pakken in het Mandemakers Stadion. Na een overtreding op Alex Bangura mocht Robin Maulun nog voordat de tien minuten om waren aanleggen voor een vrije trap en zijn poging belandde via de muur in het doel van Etienne Vaessen. RKC kreeg in het restant van de eerste helft wel kansen op de gelijkmaker, maar Xavier Mous toonde zich een grote sta-in-de-weg door pogingen van onder meer Sylla Sow en Emil Hansson uit zijn doel te houden. Na de onderbreking was de doelman opnieuw de grote man aan de kant van de Friezen en hij wist zijn doel uiteindelijk door heldhaftig keeperswerk schoon te houden. Dankzij een intikker van Sam Hendriks in de slotminuut waren de bezoekers vlak voor tijd helemaal zeker van de drie punten.