FC Utrecht blijft ook vijfde thuisduel op rij zonder overwinning

FC Utrecht is er vrijdagavond opnieuw niet in geslaagd om te winnen in eigen stadion. Na nederlagen tegen Ajax en Willem II en remises tegen PSV en Excelsior werd er ook gelijkgespeeld tegen FC Groningen: 0-0. Beide ploegen schieten weinig op met het gelijke spel, daar Utrecht een kans om de vijfde plaats over te nemen van Vitesse onbenut laat en Groningen de zesde plaats in handen laat van Heracles Almelo. De twee ploegen kunnen bovendien later dit weekend nog zakken op de ranglijst, aangezien de concurrentie nog in actie moet komen.

FC Utrecht en FC Groningen werden in de Galgenwaard met veel vuurwerk ontvangen, maar daarvan was op het veld in de eerste helft nauwelijks sprake. Op twee goede kansen in de openingsfase voor Sander van de Streek na probeerden de twee ploegen vooral met wat schoten van afstand gevaar te stichten en er werd dan ook gerust bij een doelpuntloze stand. Het meest spraakmakende moment van het eerste bedrijf vond plaats na een duel tussen Michiel Kramer en Samir Memisevic, maar de VAR oordeelde al snel dat de spits van de Domstedelingen zich niet had bezondigd aan het uitdelen van een elleboogstoot.

Na de onderbreking liet Kramer zich ook voor de goal zien en doelman Sergio Padt had een goede redding in huis op een poging van de aanvaller, die zich uiteindelijk in buitenspelpositie bleek te bevinden. FC Utrecht bleef in de daaropvolgende fase dreigend, maar slaagde er nauwelijks in om de weg naar het Groningse doel te vinden. De bezoekers maakten op aanvallend gebied eveneens een onmachtige indruk, maar kregen twintig minuten voor tijd uit het niets toch een aardige mogelijkheid.

Deyovaisio Zeefuik mocht namelijk uithalen nadat hij de bal via een tegenstander voor de voeten kreeg en zag zijn poging over het doel van David Jensen gaan. Met het inbrengen van Mo El Hankouri in plaats van Kaj Sierhuis trachtte Danny Buijs in de slotfase voor wat meer offensieve inbreng te zorgen. De beste kansen in het laatste kwartier waren via Othman Boussaid en Kramer echter voor de thuisploeg. Eerstgenoemde mikte naast het doel van Padt, terwijl de doelman zelf een kopbal van Kramer over de lat kon tikken. Ook het inbrengen van Nick Venema in de slotfase bood geen soelaas voor de thuisploeg, waardoor de punten uiteindelijk werden gedeeld.