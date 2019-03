Blind: ‘Ik zei tegen Van der Sar: ‘Wat zou ik dit graag meemaken met Ajax’’

Ajax won dinsdag met 1-4 van Real Madrid in het Santiago Bernabéu en voor de spelers van de Amsterdammers vormde die wedstrijd een van de hoogtepunten uit hun loopbaan. Daley Blind genoot ook met volle teugen in de Spaanse hoofdstad, al vond hij het duel nog niet helemaal te vergelijken met het winnen van de Europa League. Hij greep die prijs in 2017 juist ten koste van zijn huidige werkgever Ajax.

“Toen stond je achteraf toch met een prijs in je handen en win je een Europese titel”, reageert hij voor de camera’s van FOX Sports. Blind sprak na afloop van de finale in Stockholm met algemeen directeur Edwin van der Sar, die zelf als speler een verleden heeft in Manchester: “Na die wedstrijd zei ik nog tegen Van der Sar: ‘Wat zou ik dit graag ooit eens meemaken met Ajax.’ Het is dan nog geen Europese titel, maar het was wel een fantastische wedstrijd.”

Ajax is door de overwinning op de Koninklijke, het bereiken van de finale van de TOTO KNVB Beker ten koste van Feyenoord en de achterstand van vijf punten, met een wedstrijd minder gespeeld, op koploper PSV in de Eredivisie nog in de race voor drie prijzen. Blind noemt het ‘iets moois’ dat zijn ploeg in april nog kans maakt op zilverwerk.

“De bekerfinale kunnen we parkeren, maar de titel gaat elke week verder en daar moet je voor strijden. Of het nu dit jaar of een ander jaar gebeurt, ik hoop dat de huldiging ooit nog op het Museumplein plaatsvindt. Maar laat het duidelijk zijn dat we nog niets hebben.” Ajax staat voor een zware week in de Nederlandse competitie, met zondag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, woensdag het bezoek van PEC Zwolle en volgende week zondag het uitduel met AZ op het programma.