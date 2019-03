Door Feyenoord betaalde afkoopsom voor Jaap Stam lijkt bekend

Feyenoord heeft 800.000 euro betaald om Jaap Stam los te weken bij PEC Zwolle, zo melden bronnen aan fanaccount PEC.nu. Toen de aanstelling van Stam in De Kuip deze week bekend werd, deden beide clubs geen uitlatingen over de afkoopsom. Technisch directeur Gerard Nijkamp liet eerder in gesprek met RTV Oost alleen weten tevreden te zijn over het ontvangen bedrag.

PEC stelde Stam pas eind december 2018 aan als nieuwe trainer, maar neemt na dit seizoen dus alweer afscheid. "Dat vermoeden hadden we ook niet", beaamt clubvoorzitter Adriaan Visser in gesprek met FOX Sports. "We zijn een contract aangegaan tot medio 2020, maar we hebben wel besproken wat we zouden doen als er een grote club zou aankloppen. Dat hebben we toen geparkeerd. Jaap kreeg van ons de prioriteit om ons in de Eredivisie te houden en daar kan hij zich nog steeds op richten."

Net als Nijkamp toont Visser zich tevreden met de door Feyenoord betaalde afkoopsom. De onderhandelingen met de Rotterdammers verliepen gemoedelijk, voegt hij eraan toe. "Ik denk dat we goede gesprekken met Feyenoord hebben gevoerd. Volgens mij zag Feyenoord dat ook zo. Commercieel was het een nette overeenkomst. Het was het eerste cadeautje van Jaap; het tweede moet zijn dat hij ons handhaaft in de Eredivisie."

Tegenover De Stentor voegt Visser eraan toe dat de supporters niet op korte termijn een opvolger van Stam hoeven te verwachten. Hij schuift het trainersvraagstuk een paar weken voor zich uit. "Ik heb namelijk helemaal geen zin om daar nu over na te denken. Soms wil je je toch op iets anders focussen en dat uitstralen naar je organisatie? Jaap is er nog steeds. Tot het eind van het seizoen en hij krijgt de support."