‘Ajax-jongen’ van PEC: ‘Ik weet niet of Stam me meeneemt naar Feyenoord’

Toen Jaap Stam in januari van Reading naar PEC Zwolle verkaste, nam hij Pelle Clement met zich mee. Omdat de trainer gecharmeerd is van de middenvelder, is de vraag logisch of Clement volgend seizoen ook met Stam meegaat naar Feyenoord. "Die vraag had ik al verwacht, dat weet ik niet", vertelt de 22-jarige Amsterdammer aan FOX Sports.

Zolang het niet hoeft, is Clement niet van plan om na te denken over een transfer naar Feyenoord. De tweevoudig international van Jong Oranje, in zes duels namens PEC goed voor twee assists, maakt duidelijk dat hij Reading verliet om meer aan spelen toe te komen. Hij is vooral blij dat hij daarin is geslaagd. "En ik heb mijn plezier teruggevonden. Daar wil ik nu nog van genieten en ik wil het seizoen hier afmaken."

"Hij heeft me ook hiernaartoe gehaald omdat hij wist dat ik het elftal sterker kon maken. Het lijkt dan zo dat ik achter de trainer aan ga, maar ik weet dat hij dat deed voor het team. Als hij denkt dat dat bij Feyenoord in de toekomst ook kan, dan is dat zo. Als dat niet zo is, dan zal hij me dat gewoon zeggen", weet Clement. Een overstap naar Rotterdam zou gevoelig kunnen liggen, omdat Clement is opgeleid door Ajax.

De winteraanwinst van PEC speelde tussen 2006 en 2015 in de jeugdopleiding van Ajax en kwam tot 54 optredens voor de beloftenploeg. Bovendien maakte hij in november 2016 zijn debuut in de Eredivisie voor Ajax; het bleef bij één optreden. "Ik ben natuurlijk een Ajax-jongen. Ik ga daar niet over nadenken zolang het niet hoeft", aldus Clement, die het vertrek van Stam betreurt. "Hij zegt waar het op staat en dat accepteert ook iedereen van hem. Dat straalt hij uit, en dat past wel bij Feyenoord."