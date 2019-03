Van Bronckhorst: ‘Tips zijn altijd welkom, ik ga zeker nog met hem zitten’

Feyenoord moet het zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Vitesse mogelijk stellen zonder Tonny Vilhena. De middenvelder liep vorig weekeinde in het thuisduel met FC Emmen (4-0) een enkelblessure op en trainde daarom deze week niet voluit, zo laat trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag weten op een persconferentie. Ook achter de naam van Yassin Ayoub staat nog een vraagteken.

Het duel met Vitesse moet voor Vilhena zijn tweehonderdste competitiewedstrijd in het shirt van Feyenoord worden. Een blessure dreigt nu echter roet in het eten te gooien voor de 24-jarige middenvelder. "Dat is voor hem vrij uniek, want hij heeft de laatste jaren amper een wedstrijd gemist. We zullen de call morgen (zaterdag, red.) laat maken", wordt Van Bronckhorst geciteerd op de website van Feyenoord.

Ook Ayoub is niet okselfris, al lijkt de kans op zijn inzetbaarheid groter. "Hij heeft de laatste trainingen wel meegemaakt, maar het is nog even afwachten hoe hij er morgen voor staat. We zullen dan besluiten of hij bij de wedstrijdselectie zit", vertelt Van Bronckhorst over de middenvelder. Kenneth Vermeer is in Arnhem vermoedelijk wel van de partij, nadat de doelman tegen FC Emmen uitviel met een liesblessure. "Kenneth heeft een goede week achter de rug. Op dit moment is zondag haalbaar."

Van Bronckhorst is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van Feyenoord. Hij wordt na dit seizoen opgevolgd door Jaap Stam, die overkomt van PEC Zwolle. "Jaap past bij Feyenoord", stelt Van Bronckhorst, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Hij heeft karakter. Ik denk dat tips altijd welkom zijn, dus ik ga ook zeker nog een keer met Jaap zitten. Hij heeft ervaring in de top als speler, hij gaat dat nu ook als trainer meemaken."