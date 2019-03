Overmars komt na Europese stunt niet direct met aanbieding voor Ten Hag

Erik ten Hag heeft na het bereiken van de kwartfinale van de Champions League nog geen nieuw contractaanbod gehad van directeur Marc Overmars, vertelt de trainer van Ajax vrijdag op de wekelijkse persconferentie. De huidige verbintenis van Ten Hag loopt in de zomer van 2020 af. Beide partijen zijn nog niet in gesprek over een nieuw contract.

De prioriteiten van Ten Hag liggen op dit moment bij de sportieve prestaties. "Het is een fantastische, onvergetelijke wedstrijd tegen Real Madrid geweest, maar ik ben met het seizoen bezig. Daar moet de focus nu op liggen", wordt de oefenmeester geciteerd door Ajax Showtime. Dat zijn prestaties met Ajax positief worden ontvangen, doet Ten Hag goed. "Het is altijd leuker om credits te krijgen dan kritiek te ontvangen. Je weet dat het part of the deal is. Je moet met beide zaken kunnen omgaan."

Woensdag, daags na de wedstrijd tegen Real Madrid, zag Ten Hag ook een andere stunt in de Champions League: Paris Saint-Germain werd na een eerdere 0-2 zege op Manchester United toch nog geëlimineerd voor eigen publiek (1-3). Ten Hag ziet er voordelen in. Hij noemt PSG een 'fenomenale ploeg' en een 'grote kanshebber op de titel'. "Hoe meer sterke ploegen uitvallen, des te meer kans we hebben", weet hij.

"Wij moeten stap voor stap kijken wat eruit rolt. We hebben het vertrouwen dat we ook van grote ploegen kunnen winnen. Na Bayern München, waar we gelijke trend konden houden, hebben we tegen Real over twee wedstrijden ook een heel hoog niveau gehaald. Als we de volgende stap kunnen zetten, kunnen we nog een ronde verder komen", voorspelt Ten Hag.