Schöne mist festiviteiten Ajax: ‘Het duurde anderhalf uur, verschrikkelijk’

Wereldwijd is deze week uitvoerig gereageerd op de stunt van Ajax in de Champions League. Het is Lasse Schöne niet ontgaan, zo vertelt de middenvelder drie dagen na de overwinning op Real Madrid in gesprek met de NOS. "Niet alleen hier, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken. Het heeft wel wat gedaan met de voetbalwereld."

Het doelpunt waarmee Schöne het tweeluik definitief besliste, ging ook de wereld over. Vanuit een vrijwel onmogelijke positie verraste hij vriend en vijand, door de bal in de verre hoek over Thibaut Courtois te mikken. Een 'bewuste', vertelt hij: het was de bedoeling dat de bal erin zou gaan als niemand 'm zou aanraken. Desondanks volgde geen uitbarsting van vreugde na de treffer. "Ik was heel blij, maar ik ben blij op mijn eigen manier. Ik hoef niet het stadion rond te rennen."

"Onze vrouwen zaten daar ook in de hoek, een mooi moment om daar even te blijven", vervolgt de Deen. Na de wedstrijd werd wél flink gefeest, maar daar moest Schöne een gedeelte van missen. "Ik had een dopingtest. Zat ik daar anderhalf uur, verschrikkelijk", zegt de routinier van Ajax, die wel met volle teugen genoot van de avond. "Na de wedstrijd het vieren op het veld. Iedereen was geweldig blij. De oprechte blijdschap van mensen, dat was mooi."

Schöne vertelt verder dat er afspraken zijn in de spelersgroep over wie de vrije trappen neemt. Hij wisselt ze af met Hakim Ziyech. "Ja, daar zijn afspraken over, maar dat moeten we hier niet voor de camera zeggen. Hoe het zit? Vooral waar de bal ligt, ja", beaamt hij evenwel. Met Ajax bereidt Schöne zich momenteel voor op de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard van zondag, in de eigen Johan Cruijff ArenA.