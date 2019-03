Van der Gaag stuurt stopper van de training: ‘Lichaamstaal vind ik belangrijk’

Karol Mets heeft het einde van de ochtendtraining vrijdag niet gehaald bij NAC Breda. De 25-jarige verdediger uit Estland werd vroegtijdig van het veld gestuurd door trainer Mitchell van der Gaag, naar verluidt vanwege een ‘ongeïnteresseerde houding’. Mets is uit op een vertrek bij NAC en lijkt zich op dit moment niet meer volledig in te willen zetten.

Mets raakte vorige week in opspraak, nadat hij een dag voor de uitwedstrijd tegen Vitesse een transferverzoek had ingediend. De stopper werd voor het duel in Arnhem door Van der Gaag buiten de wedstrijdselectie gelaten, waarna begin deze week een verhelderend gesprek volgde tussen de twee. Volgens Van der Gaag was de kou uit de lucht. "Maar als we weer verder gaan en je laat twee verschillende dingen zien, dan zeg ik: 'ga maar lekker naar binnen, want dit werkt niet'", vertelt de oefenmeester van NAC vrijdag op een persconferentie, geciteerd door BN DeStem. "Het is niet schokkend, het is wat je uitstraalt. Lichaamstaal vind ik redelijk belangrijk."

Door zijn verbanning ontbreekt Mets, die dit seizoen in de Eredivisie vijftien wedstrijden speelde, zaterdagavond ook in de uitwedstrijd tegen PSV bij NAC. De personele problemen zijn sowieso groot bij de hekkensluiter van de Eredivisie, want ook Daan Klomp, Anouar Kali, Sullay Kaikai, Khalid Karam, Arno Verschueren, Luka Ilic, Fabian Sporkslede en Lucas Schoofs zijn om een uiteenlopende redenen niet beschikbaar.