‘Pérez wil herstel Real Madrid vormgeven met transfer van 350 miljoen’

Florentino Pérez werkt achter de schermen al hard aan het herstel van Real Madrid, zo meldt SPORT vrijdagmiddag. Volgens de Catalaanse sportkrant is de flamboyante sportbestuurder vastberaden de selectie van de Koninklijke aankomende zomer van een flinke kwaliteitsinjectie te voorzien. De naam van Neymar zou bovenaan het verlanglijstje van Pérez staan.

Nadat Real Madrid de afgelopen tien dagen uit zowel de Copa del Rey als de Champions League werd gekegeld, is het seizoen van de ploeg praktisch voorbij. De achterstand in LaLiga op koploper Barcelona bedraagt met nog twaalf speelrondes voor de boeg liefst twaalf punten, waardoor Pérez zich reeds op volgend seizoen richt. De voorzitter van Real Madrid zal trainer Santiago Solari volgens de geruchten binnenkort vervangen door José Mourinho en ook de spelersgroep moet van vers bloed voorzien worden.

Pérez zou zijn zinnen voor de aankomende transferperiode hebben gezet op de komst van Neymar. De Braziliaanse superster heeft bij Paris Saint-Germain nog een doorlopend contract, maar Pérez is naar verluidt bereid die verbintenis voor 350 miljoen euro af te kopen. Daarmee zou Neymar zijn eigen record als duurste speler aller tijden aanscherpen: in de zomer van 2017 maakte hij voor een bedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar PSG.

De 27-jarige aanvaller staat bij PSG niet ter discussie en liet eind vorige week in gesprek met Globo Esporte weten ‘heel gelukkig te zijn’ in Parijs. In datzelfde interview hield hij de deur voor een zomers vertrek echter op een kier. "Iedere voetballer zou wel voor Real Madrid willen spelen", zo zei hij. "Het was altijd mijn droom om voor Barcelona te spelen en dat is gelukt. In het leven van een profvoetballer gebeuren dingen op onverwachte momenten. Het is duidelijk dat Real Madrid een geweldige club is, een van de grootste ter wereld. Maar ik zie mezelf in Parijs blijven."