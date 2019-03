AS Roma en Monchi ontbinden contract; weg naar Arsenal ligt open

De wegen van AS Roma en sportief directeur Monchi scheiden per direct. De Italiaanse topclub meldt vrijdagmiddag dat het contract van de Spanjaard in overleg is ontbonden. Het vertrek van Monchi komt daags na het ontslag van trainer Eusebio Di Francesco, die op straat werd gezet na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League.

Middels een statement spreekt de clubleiding zijn dank uit naar het werk dat Monchi sinds 2017 heeft verricht voor de club uit Roma. “We wensen hem het beste bij zijn toekomst in het voetbal”, aldus Guidi Fienga namens Roma. Monchi was zeventien jaar werkzaam voor Sevilla alvorens hij anderhalf jaar geleden tekende bij Roma. De sportief directeur was onder meer verantwoordelijk voor de komst van Justin Kluivert. “Ik wil president Pallotta, de clubleiding, staf, spelers en supporters bedanken. Ik wens Roma veel succes in de toekomst”, aldus Monchi, wiens taken voorlopig worden overgenomen door Frederic Massara.

Het vertrek van Monchi komt niet geheel uit de lucht vallen. Door de tegenvallende resultaten van Roma werd in Italiaanse media gespeculeerd over zijn vertrek. Na de nederlaag van Roma tegen Lazio (3-0) en de uitschakeling in de Champions League tegen FC Porto moest Di Francesco vertrekken. Sky Italia meldde dat ook Monchi het veld zou ruimen en met de ontbinding van zijn contract is dat gebeurd. Het lijkt erop dat hij niet lang zonder werk zal zitten, want de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met Arsenal. The Gunners zijn op zoek naar een opvolger van Sven Mislintat. Marc Overmars en Monchi waren volgens Engelse media de kandidaten. Nu laatstgenoemde zonder club zit, ligt de weg naar Londen open.