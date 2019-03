‘Robin Hood’ wil verandering: ‘Na Ajax en PSV zijn anderen aan de beurt’

Pieter de Waard wil de opvolger worden van de binnenkort aftredende Michael van Praag als voorzitter van de KNVB. De 58-jarige directeur van Telstar deelt zijn ambities met het Nederlands voetbal in een interview met de Volkskrant. De Waard streeft naar meer gelijkheid en wordt zodoende getypeerd als 'de Robin Hood van het Nederlandse voetbal'.

“De top, Ajax en PSV met name, krijgt het steeds beter. Voor dat establishment is de laatste jaren goed genoeg gezorgd. Nu zijn de andere clubs aan de beurt”, is De Waard stellig. Deze week trapt hij zijn campagne af, met als doel de benoeming tot voorzitter eind mei. Ook heeft De Waard bepaalde ideeën om het amateurvoetbal en vrouwenvoetbal te helpen.

“De top moet breder, de weerstand groter. Het speelveld mag, nee het moet gelijkwaardiger”, aldus de directeur van Telstar, die de situatie bij de amateurs zorgwekkend noemt. “Het sponsorgeld wordt veelal opgehaald met behulp van 1,2 miljoen leden, terwijl veel geld naar de profs gaat.” De Waard wil ook dat de tv-gelden gelijkmatiger worden verdeeld.

Ook wil de bestuurder een 'werkende piramide' waarbij promotie en degradatie gebruikelijk is. “Daartoe is het noodzakelijk dat de KNVB minder strenge eisen stelt, aan accommodatie en het verplichte aantal profs bijvoorbeeld. Nu willen veel clubs uit de top van het amateurvoetbal niet promoveren. Dat kan niet de bedoeling zijn van de piramide.”

Daarnaast wil De Waard af van premies voor Oranje-internationals. Het is namelijk volgens hem een eer om voor je land uit te komen. Daarbij zijn de internationals tegenwoordig allemaal miljonairs, zo klinkt het. “Geen premies dus meer voor internationals, of zeer beperkt. En het geld dat beschikbaar komt, beter verdelen over mannen en vrouwen. Ongeveer zoals in Noorwegen, waar ze de beschikbare premie- en sponsorgelden in één pot stoppen en gelijk verdelen onder de internationals.”