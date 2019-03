Sierhuis: ‘Ik vind absoluut niet dat ik te goed ben voor Groningen’

Kaj Sierhuis hoefde bij Ajax niet te rekenen op speeltijd in het eerste elftal en dus koos de talentvolle spits in januari voor een verhuurperiode bij FC Groningen. Onder trainer Danny Buijs heeft de aanvaller zich in korte tijd in de basis gespeeld en was hij in zeven competitiewedstrijden tweemaal trefzeker. In gesprek met de NOS reageert Sierhuis ontkennend als hem de stelling wordt voorgelegd dat hij te goed zou zijn voor de nummer acht van de Eredivisie.

Sierhuis maakte dit seizoen in augustus zijn basisdebuut bij Ajax tegen Heracles Almelo (1-1). Later die maand speelde hij zijn tweede en laatste wedstrijd in de hoofdmacht van de Amsterdammers, toen hij tegen FC Emmen (5-0) als invaller binnen de lijnen kwam. De twintigjarige spits werkte bij Ajax zijn wedstrijden voornamelijk af in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij dit seizoen vier keer scoorde in dertien wedstrijden. "Voordat ik naar Groningen kwam had ik pas twee duels in de Eredivisie gespeeld”, vertelt Sierhuis. “Op het niveau van de Eerste Divisie heb ik wel bewezen dat ik kan scoren. Maar ik vind absoluut niet dat ik te goed ben voor Groningen. Ik vind juist dat ik mij hier eerst moet bewijzen om verder te kijken. Ik kwam hier om mij in de basis te knokken en zie mij echt niet als een van de betere spelers."

Aanvoerder Mike te Wierik denkt er hetzelfde over. Hij vindt wel dat de huurling veel potentie heeft om het ver te schoppen. "Op dit moment is hij zeker nog niet te goed voor Groningen. Maar dat kan hij wel worden. Kaj is pas twintig jaar. Hij moet spelen en minuten maken”, aldus de verdediger. “Dat kan hier bij Groningen. Bij Ajax staan Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar in de spits. En in de Champions League zag ik ook nog Dusan Tadic. Dat is wel een ander niveau. Hier kan hij zich gewoon goed ontwikkelen." Vrijdagavond komt Sierhuis met Groningen in actie tegen FC Utrecht.