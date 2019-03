Ajax getipt over ‘beest’: ‘Met 20 of 25 miljoen euro kom je er wel’

Ajax presteert uitstekend in de Champions League, waardoor verschillende spelers in toenemende mate in verband worden gebracht met een uitgaande transfer komende zomer. Het is al bekend dat Frenkie de Jong na dit seizoen gaat verkassen naar Barcelona. Kees Kwakman weet wel waar Ajax de opvolger van de Oranje-international kan vinden.

De voormalig verdediger bekeek donderdagavond het Europa League-duel van Napoli met Red Bull Salzburg en raakte onder de indruk van Amadou Diawara. De middenvelder viel tijdens de met 3-0 gewonnen wedstrijd in de tweede helft in bij de Italiaanse topclub en Kwakman vond de drievoudig international van Guinee goed voor de dag komen.

"Naast dat het een beest is, doet hij graag mee aan de opbouw", stelt de analyticus bij FOX Sports vast over de middenvelder. "Hij weet van tevoren al wat hij moet doen, hij heeft al gekeken. Opendraaien, ballen openen. Een leuke speler die nog maar 21 jaar is", weet Kwakman, die Diawara na de zomer wel in het shirt van Ajax ziet spelen.

"Frenkie de Jong gaat volgend jaar weg en Lasse Schöne wordt een dagje ouder. Zou zo'n speler dan niet bij Ajax kunnen spelen? Hij zit bij Napoli op de bank, dus met 20 of 25 miljoen euro kom je er wel. Dat hebben ze zo liggen", besluit Kwakman. Diawara, die sinds 2016 actief is bij de club uit Napels, ligt nog tot medio 2021 vast in Italië.