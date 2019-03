Maandwinnaar beleeft ‘schitterend voetbalweekend’ met Londense derby

ADVERTORIAL - Alexander werd in oktober vorig jaar maandwinnaar in de Voetbalzone manager app (te downloaden in de App Store en de Google Play Store). Daarmee won hij via Number1 Voetbalreizen een voetbalreis naar Chelsea, waardoor Alexander met goede vriend Marijn begin december aanwezig was op Stamford Bridge voor het duel tussen Chelsea en Fulham.

Op zaterdagochtend 1 december stapten Marijn en Alexander op het vliegtuig richting Luton. Het tweetal had een lang weekend voor de boeg, want de terugreis zou pas zondagavond plaatsvinden. Hierdoor hadden zij een complete vrije zaterdag te besteden in Londen. “Dat bood ons de gelegenheid om een hele dag te gaan kerstshoppen en naar een kerstmusical op West End te gaan. Uiteraard hebben we van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt”, vertelt Alexander aan Voetbalzone. Bij een bezoek aan een pub werden de eerste pints naar binnen gewerkt en besloot het duo om een wedstrijd uit de kelder van het Engelse voetbal te bezoeken. Ze kozen voor de kraker tussen Leyton Orient en Gateshead uit de League Two. “Over de wedstrijd tegen kunnen we kort zijn: veel inzet en weinig kwaliteit.”

Na een afzakkertje in een pub besloten Alexander en Marijn het Londense nachtleven in te duiken. “Na een zeer korte nacht ging de wekker alweer vroeg, want de derby tussen Chelsea en Fulham stond al ingepland om 12.00 uur Engelse tijd, en we waren welkom bij het ontbijt voorafgaand aan de wedstrijd. Met de metro is Stamford Bridge prima te bereiken en ruim op tijd liepen we tussen de fans van Fulham en Chelsea richting stadion, waar ons een uitstekend buffet stond te wachten.”

“We namen plaats op onze fantastische zitplaatsen aan de lange zijde”, vertelt Alexander. “De fanatieke Fulham-fans lieten zich horen. Geen hatelijke teksten, maar een compleet repertoire aan gevatte songs om spot te drijven met de ietwat saaie poenerige Chelsea-fans. En gelijk hadden ze, want Stamford Bridge wordt veelal bevolkt door sponsors en toeristen. Vocaal was Fulham dus de baas, maar op het veld bakten de bezoekers er niet veel van.”

Chelsea kwam op Stamford Bridge al vroeg op voorsprong via Pedro. Fulham had weinig in te brengen en had nog voor rust dieper in de problemen kunnen komen, ware het niet dat Olivier Giroud een aantal kansen onbenut liet. “Diep in de tweede helft mocht Ruben Loftus-Cheek invallen. Op de valreep dus toch nog een Engelsman gezien in het Chelsea-tenue”, aldus Alexander. “Uitgerekend deze invaller maakte vlak voor tijd de 2-0, waardoor de ploeg van Maurizio Sarri de drie punten niet meer kon ontgaan.”

Na de wedstrijd gingen Alexander en Marijn langs het kerstwarenhuis bij uitstek: Harrods. “Schreeuwend duur, maar zeer exclusief en prachtig versierd. Daarna in een stampvolle pub nog een wedstrijdje op het grote scherm meegepakt en richting Luton gegaan voor de terugreis.” Zo kwam er een einde aan een mooi voetbalweekend voor de heren. “Bedankt Number1 Voetbalreizen, voor een schitterend en perfect verzorgd voetbalweekend!”

