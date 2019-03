eDivisie: AZ en FC Groningen zetten koppositie op het spel

Het Xbox-seizoen van de eDivisie is in volle gang. Na de derde speelronde staan Ajax, AZ en FC Groningen bovenaan de poules. In de vierde speelronde wordt grotendeels bepaald wie er direct naar de KO’s gaat en wie nog moet strijden om de play-offs te behalen. Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet.

Speelronde 4

Na drie speelrondes zien we dat er een aantal opvallende namen zijn die een gooi gaan doen naar de groepswinst. Vooral in poule twee is het ontzettend spannend. AZ staat hier bovenaan, maar wel met hetzelfde puntenaantal als het PEC Zwolle van Tony Kok. In de overige poules zijn Ajax en FC Groningen de enige twee ploegen die nog niet verloren hebben.

Wedstrijd van de week: FC Groningen - NAC Breda

Menno Bouhuijzen kent een lastige periode in de eDivisie. In het vorige en huidige seizoen werden nog geen punten behaald door de ploeg uit Breda. In de vierde poulewedstrijd neemt NAC het op tegen het FC Groningen van Nick den Hamer. Den Hamer presteerde op de PlayStation ook al uitstekend en zet die lijn voort op zijn favoriete console: de Xbox.

Het sterke spel van Nick betaalt zich echter niet uit tegen Menno. Al na een kwart komt De Parel van het Zuiden op een 1-0 voorsprong via een schot vanuit de draai. Vervolgens weet Menno het voordeel lang vast te houden. Pas in de 76e minuut komt Den Hamer met een antwoord. Het schot richting het doel van NAC lijkt naast te gaan, maar gaat er via een verdediger alsnog in. FC Groningen lijkt na een lastig duel genoeg te kunnen nemen met een gelijkspel.

Menno laat zich echter niet van zijn stuk brengen. Hij komt direct met een antwoord en schiet van dichtbij op de keeper, waardoor hij een hoekschop verdient. Vanuit de corner is het alsnog raak voor Bouhuijzen. Hij is euforisch! NAC Breda stunt tegen Nick den Hamer, die voor het duel nog onverslaanbaar leek.

Poule A

Dani Hagebeuk liet in Poule A de afgelopen weken zien van wereldniveau te zijn op Xbox. De ene na de andere tegenstander werd aan de zegekar gebonden. Tegen het Emmen van Luuk Jans gaat het beduidend moeilijker. Dani komt wel met de openingstreffer, maar als Luuk aanvallender gaat spelen hebben de Amsterdammers het moeilijker. Laat in de wedstrijd levert dat na slordig uitverdedigen zelfs de gelijkmaker op, waardoor de eindstand op 1-1 wordt bepaald.

Bryan Hessing neemt het met Heracles Almelo op tegen het Vitesse van Paskie Rokus. Beide spelers gaan al lang mee in de eDivisie en zijn zeer aan elkaar gewaagd. Toch was het ditmaal Bryan die aan het langste eind trok. Hij tikte de Arnhemmers volledig van het veld en liep zelfs uit naar 3-0. Vervolgens kreeg de ploeg uit Almelo nog een onnodige tegentreffer uit de aftrap die daarop volgde. Dit zorgde ondanks een 3-1 overwinning voor grote frustratie bij Hessing.

Julian van den Berg van De Graafschap verloor zijn eerste twee duels, maar laat zich daardoor niet uit het veld slaan. De laatste tijd gaat het een stuk beter, zo ook tegen het VVV-Venlo van Nick Cooiman. Julian speelt heerlijk voetbal en boekt een ruime overwinning op de Venlonaren. Het wordt 3-0 voor de club uit Doetinchem, een sublieme uitgangspositie voor De Superboeren.

Poule B

In Poule B staat voor Melvin Boere van AZ de koppositie op het spel. Bij verlies tegen Floris Jorna kan het nog wel eens heel lastig worden om bij de bovenste twee te eindigen voor AZ. Na aanvang van het heenduel gaat het al vrij snel fout voor de koploper. Op ongelukkige wijze geven de Alkmaarders een strafschop weg, die simpel wordt benut door sc Heerenveen. De Friezen pakken door en maken vlak voor het einde zelfs de 0-2. Het zal in de return ontzettend lastig worden voor AZ om überhaupt een punt te pakken tegen Floris, die de laatste weken uitstekend in vorm is.

Een andere speler uit Poule B die prima in vorm is, is Tony Kok van PEC Zwolle. Hij neemt het op tegen Jeremy Schroth van ADO Den Haag. Afgelopen twee duels liet Schroth al zien het moeilijk te hebben met het niveau in de eDivisie en deze week is dat niet anders. Tony Kok speelt ADO volledig weg en dat levert een ruime overwinning op.

Ali Riza Aygün van PSV speelt het laatste duel in Poule B, en begint na een stroeve start eindelijk punten te pakken. Verdedigend staat het goed bij de Eindhovenaren, maar met scoren hebben ze nog wel eens moeite. Bij zijn tegenstander Danny Hazebroek van FC Utrecht is de achterhoede juist weer zo lek als een mandje. Tegen PSV lijkt hij het beter op orde te hebben. Hij houdt de Eindhovenaren lang op een gelijke stand, maar moet diep in de tweede helft toch de enige treffer van de wedstrijd incasseren. Een nipte zege voor Ali Riza dus.

Poule C

Levy Frederique (Excelsior) en Renzo Oemrawsingh (Fortuna Sittard) zijn ontzettend aan elkaar gewaagd. Net als Feyenoord staan ze voor aanvang van het duel op zes punten. Excelsior gaat in het heenduel vlammend van start. Al met de eerste aanval komt Levy op voorsprong. Vervolgens is het Renzo die op de deur blijft kloppen. Het duurt echter tot de 86e minuut voor de gelijkmaker valt. Vanuit de corner kopt Fortuna bij de eerste paal snoeihard binnen, waardoor de ploegen met een gelijke stand richting het tweede bedrijf gaan.

Jaey Daalhuisen van Feyenoord heeft het lastig tegen laagvlieger Viri Sital van Willem II. Hoewel Sital tijdens het PlayStation-seizoen nog goed presteerde lijkt het hem niet gegund op de Xbox, er werd nog geen enkel punt behaald. Een gemakkelijke middag voor Feyenoord zou je denken, maar niets is minder waar. De Rotterdammers hebben het ontzettend lastig tegen de ploeg uit Tilburg. Willem II komt zelfs op voorsprong maar weet deze niet vast te houden. In de tweede helft komt Feyenoord juist weer op voorsprong maar ook deze wordt weggegeven, waardoor alles nog open ligt voor de return.