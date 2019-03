‘Edwin van der Sar zei toen tegen mij: ’Ik ben bang voor morgen‘’

Ajax schreef deze week geschiedenis door Real Madrid met een 1-4 nederlaag uit te schakelen in de Champions League. André Onana kan het nog altijd niet geloven dat zijn ploeg de titelhouder in eigen huis heeft vernederd. “Ik begin het nu te beseffen, ik zie mezelf al in de kwartfinale van de Champions League. Het is ongekend”, zegt de doelman in gesprek met L’Équipe.

Een dag voor het duel met de Spaanse topclub had Onana een onderonsje met algemeen directeur Edwin van der Sar. “Hij zei tegen mij: Ik ben bang voor morgen, maar er valt niets te verliezen. Ik vroeg hem of hij dacht dat we ons gingen kwalificeren. Hij zei: Ik wil het, maar het zal moeilijk zijn. Het zal een wonder zijn, maar we hebben niets te verliezen."

“Na de wedstrijd kuste hij me en zei hij: Goed gedaan, jongen", glundert Onana, die na afloop feest vierde met de rest van de spelersgroep. “Het was ongelooflijk. We verlieten het stadion om half twee 's nachts, we waren de laatsten die vertrokken. Ik was de laatste die onder de douche vandaan kwam, twee uur na het einde. Ik sprak met heel veel mensen aan de telefoon. We waren kapot.”

Onana spreekt van een 'uniek moment' in zijn leven. Ook bij aankomst in Amsterdam werd er een feestje gevierd. “Dat was schitterend. We stonden op het vliegveld te wachten en ik zei tegen die jongens: We zijn de Europese kampioenen! In het boksen, wanneer je de kampioen verslaat, win je titels, toch? En dit keer waren het er drie. Prachtig”, verwijst de sluitpost naar de recente Champions League-zeges van Real.