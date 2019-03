‘Open wond’ achtervolgt Steven Gerrard: ‘Ik laat me niet gek maken’

Liverpool had dit seizoen lange tijd een ruime voorsprong op zijn naaste belagers in de Premier League, maar inmiddels is de ploeg van Jürgen Klopp op de tweede plek op de ranglijst terug te vinden na enkele tegenvallende resultaten. Steven Gerrard, oud-middenvelder van Liverpool, zegt te begrijpen hoe het voelt om een grote titelkans te verspelen.

Gerrard verwijst naar zijn eigen optreden tegen Chelsea in april 2014. Mede door een enorme fout van de middenvelder verloor Liverpool met 0-2 van de Londenaren, een nederlaag die cruciaal bleek in de titelrace. “De wond van het mislopen van die titel is nog altijd aanwezig. Ik hoop dat Liverpool het dit keer wel redt, maar het zal mijn eigen open wond niet genezen”, wordt Gerrard geciteerd door de BBC.

“Ik sta er niet vaak bij stil en laat me niet gek maken, maar tegelijkertijd moet ik hier eerlijk over zijn. Het was zo'n belangrijk jaar voor Liverpool. De titel is mij ontglipt, dus het is logisch dat ik altijd terugblik met het gevoel dat ik het graag anders wilde zien”, aldus Gerrard, die hoopt dat de supporters achter Klopp en de ploeg blijven staan.

“Het is normaal dat de fans het nog meer willen dan wie dan ook bij de club zelf”, vervolgt de Liverpool-legende. “Ik ben al fan van de club sinds mijn zevende. De druk was bij tijd en wijle lastig om mee om te gaan. Ik zag de steun echter vaak als een welkome aanmoediging in plaats van een hindernis. De ploeg heeft met Jürgen een geweldige leider en ik weet zeker dat hij veel druk bij zijn ploeg wegneemt.”