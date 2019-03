PSG komt uit bij ‘onbekende’ Nederlanders: ‘Dit is voor mij natuurlijk een kans’

Paris Saint-Germain versterkte zich in januari met de clubloze Levi Opdam en niet veel later werd bekend dat ook Mitchel Bakker op weg was naar de Franse hoofdstad. De NOS zocht uit dat oud-voetballer José Fortes Rodriguez een forse rol speelt in de opmerkelijke interesse van PSG in relatief onbekende Nederlanders. De tegenwoordig zaakwaarnemer werkt nauw samen met Mino Raiola, een van de machtigste voetbalmakelaars ter wereld.

Fortes Rodriguez staat in nauw contact met Maxwell, die in de technische leiding van PSG zit en tijdens zijn actieve carrière werd bijgestaan door Raiola. De Braziliaan zocht nog een trainer voor PSG Onder-23 en Fortes Rodriguez wees op Leeroy Echteld, die jarenlang actief was als assistent-trainer van John van den Brom. "Na twee gesprekken was het klaar", vertelt Echteld. "Ik wilde graag zelfstandig aan de gang. Dit is echt een uitdaging voor mij."

Echteld, vijftig jaar, traint nu op het vierde niveau van Frankrijk. "Maar ik denk dat we met dit team in de eerste divisie geen slecht figuur zouden slaan", zegt hij stellig. Hij heeft bij het reserveteam niet altijd tot de beschikking over een vast team, omdat de club in de winter spelers verkocht en Thiago Motta bij PSG Onder-19 graag met een vast team wil werken. Dat zorgde voor een spelerstekort bij Echteld en dus kwam Opdam, met wie Echteld bij AZ werkte, in beeld. Hij was clubloos sinds zijn vertrek in oktober uit Alkmaar.

"Dit is voor mij natuurlijk een kans om me in de kijker te spelen", vertelt Opdam. "Het niveau is hoog, je merkt dat er veel talent in de ploeg zit. Alleen zijn onze tegenstanders gemiddeld een jaar of 24 en wij 19." Het eerste halen zou voor Opdam, 22 jaar, een droom zijn, maar hij blijft realistisch. "Hij kan ons op deze manier helpen en wij hem", concludeert Echteld.

Ook de belangen van Bakker worden behartigd door Fortes Rodriguez. De linksback van achttien jaar heeft een aflopend contract met Ajax en zal komende zomer in de voorbereiding op het seizoen aansluiten bij het eerste van PSG. Het ligt voor de hand dat hij ook duels zal spelen voor het elftal van Echteld. Zijn overgang is echter nog niet officieel en sinds het nieuws over zijn naderende overstap speelde hij geen minuut meer voor Jong Ajax.