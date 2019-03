‘Chelsea wil hem voor 40 miljoen verkopen, maar hij heeft nog niets bewezen’

Chelsea won donderdagavond overtuigend met 3-0 van Dynamo Kiev in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League. Het laatste doelpunt van de Londenaren werd gemaakt door Callum Hudson-Odoi, die de voorbije maanden wordt gelinkt met een uitgaande transfer. Maurizio Sarri hoopt dat zijn pupil rustig blijft onder alle aandacht.

“De druk die hij voelt op achttienjarige leeftijd is erg gevaarlijk”, zegt de Italiaanse trainer na afloop van de riante zege. “Je kan zodoende je doelen vergeten. Als achttienjarige is je doel om beter te worden. Tactisch, mentaal en fysiek. De druk van de media en de fans is gevaarlijk. Ik wil daarom niet over hem spreken”, doelt Sarri op alle aandacht die de jongeling krijgt.

Hudson-Odoi diende in januari een transferverzoek in, daar de Engelsman dolgraag wilde verkassen naar het geïnteresseerde Bayern München. Chelsea weigerde echter medewerking, waardoor de aanvaller nog steeds op Stamford Bridge actief is. Glenn Hoddle vindt dat Hudson-Odoi veel vaker moet spelen om aanspraak te maken op een transfer naar bijvoorbeeld Bayern.

“Hij heeft nog geen twintig wedstrijden gespeeld en heeft in totaal slechts 766 minuten op het veld gestaan. Ze willen hem voor veertig miljoen verkopen, maar hij heeft nog niets bewezen. We weten niet waar zijn top ligt. Hij is ook nog niet getest tegen topteams. Hij heeft nog geen enkele topclub kapot gespeeld”, aldus de voormalig middenvelder van Chelsea bij BT Sport.