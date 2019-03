Rel escaleert: Mauro Icardi weigert mee te trainen bij Internazionale

Mauro Icardi is op ramkoers bij Internazionale. De spits, die vanwege de moeizame contractonderhandelingen met de Italiaanse club geen aanvoerder meer is en ook al wekenlang niet in actie komt voor i Nerazzurri, weigert mee te trainen, zo vertelt trainer Luciano Spalletti donderdagavond aan verschillende media.

De 26-jarige Argentijn claimt een blessure te hebben en kan zodoende niet spelen, maar onderzoeken van de medische staf laten een ander beeld zien. “De waarheid is dat we Mauro hebben gevraagd of hij weer wilde trainen”, zegt Spalletti donderdag na afloop van het duel met Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League, dat in 0-0 eindigde.

Hoe Icardi de kleedkamer ‘kwijtraakte’: ‘Je vrouw mag niet over mij praten’

“De dokter zei dat in zijn optiek de periode van behandeling afgerond is, maar Mauro zei: Nee, ik voel nog pijn. Ik zeg wel als ik voel dat ik weer klaar ben om te spelen. Ik heb me er maar bij neergelegd en ben naar huis gegaan”, aldus Spalletti over zijn voormalig aanvoerder, die momenteel nog tot de zomer van 2021 vastligt in Milaan.

Naar verluidt bakkeleien de leiding van Inter en de entourage van Icardi, aangevoerd door zaakwaarnemer Wanda Nara, al maandenlang over een eventueel nieuw contract. Icardi heeft dit seizoen reeds 15 keer gescoord in 28 wedstrijden in alle competities. De laatste keer dat de aanvaller in actie kwam voor Inter was op 9 februari, toen Parma met 0-1 opzij werd gezet.