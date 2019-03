‘Ajax moet Eredivisie financieel versterken’: ‘Het is competitievervalsing’

Na het verschuiven van het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle wil de KNVB met Ajax meedenken over verschuiving van de competitieduels met Willem II en Excelsior rond de dubbele kwartfinales van de Champions League, zo werd afgelopen week bekend. Dit kan pas als volgende week vrijdag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon de speeldata tegen een nog onbekende tegenstander duidelijk worden.

De KNVB weigerde tegelijkertijd het Keuken Kampioen Divisie-duel van Sparta Rotterdam met NEC van zondag 24 maart te verplaatsen, ondanks dat twee Spartanen zijn opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. “Het blijft meten met twee maten en meewerken aan competitievervalsing door Zeist”, zo oordeelt Valentijn Driessen vrijdag. Vanaf volgend seizoen kunnen wedstrijden wel vanwege (jeugd)interlands worden verplaatst als clubs tenminste voor aanvang van het seizoen een verzoek indienen.

De beslissing van de KNVB ten faveure van Ajax, dat zich zonder een competitieduel in de benen kon voorbereiden op de uiteindelijk met 1-4 gewonnen return tegen Real Madrid in de Champions League, blijft bij Driessen ‘knagen aan het gevoel van rechtvaardigheid’. “De leiding van kwartfinalist Ajax – de enige organisatie die direct meer geld, vele miljoenen euro’s zelfs, incasseert voor de prestatie in Madrid – moet iets tastbaars stellen tegenover de voorkeursbehandeling door de KNVB. Doe de Eredivisie-clubs een financiële handreiking”, zo stelt de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column in het dagblad.

Driessen neemt afstand van ‘de loze kreet dat iedereen in het profvoetbal ervan profiteert dat Ajax tot de beste acht clubs van Europa behoort’. “Maar van extra internationale uitstraling van de Eredivisie, waardecreatie voor clubs en spelers en extra UEFA-coëfficiëntenpunten kan geen club een rekening betalen.” Driessen vindt dat Ajax ‘de verplichting zou moeten voelen om de vastgelopen veranderagenda vlot te trekken’. “In het algemeen belang, om een sterkere Eredivisie te realiseren. Ajax zou bereid moeten zijn samen met de grote incasseerders PSV en Feyenoord de verdeling van de structurele inkomsten uit de televisiedeal met FOX te herzien en de sportieve component daarbij te elimineren.”

Driessen wijst erop dat de huidige verdeelsleutel van 1 staat tot 5,3 bijvoorbeeld moet worden ingeruild voor een verdeelsleutel in lijn met de meeste competities in Europa, zoals 1 staat tot 2. “Zonder subsidiejunks te creëren, krijg je zo een sterkere Eredivisie. De ’kleintjes’ zullen tevens sneller bereid zijn mee te werken aan een andere competitieopzet, natuurgrasverplichting en het in overleg verschuiven van competitieduels ten behoeve van Europese verplichtingen.”