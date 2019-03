Justin Kluivert reageert op sociale media: ‘Veel geluk in de toekomst’

AS Roma maakte donderdagavond het gedwongen vertrek van Eusebio Di Francesco officieel. De Serie A-club houdt de oefenmeester verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten van de voorbije weken, zoals de 3-0 nederlaag in de stadsderby tegen Lazio en de eliminatie door FC Porto in de achtste finales van de Champions League.

Justin Kluivert maakte vorig jaar zomer de overstap van Ajax naar AS Roma. De aanvaller van negentien jaar kende een moeizame beginperiode in het Stadio Olimpico, maar kwam vanaf december ogenschijnlijk meer voor in de plannen van de oefenmeester, die sinds medio 2017 in Rome werkzaam was. “We hebben kort samengewerkt, maar ik heb veel geleerd”, verzekert hij via Instagram. “Veel succes in de toekomst.

Di Francesco kwam in de zomer van 2017 over van Sassuolo en was de opvolger van de naar Internazionale vertrokken Luciano Spalletti. De oud-voetballer leidde de club vorig seizoen naar de halve finales van de Champions League en naar de derde plaats in de Serie A. Dit seizoen staan de Romeinen op een vijfde stek, maar bedraagt de achterstand op nummer drie AC Milan slechts vier punten.

Ook Rick Karsdorp kon onder Di Francesco lang niet altijd op speeltijd rekenen. De verdediger werd tegen FC Porto na ruim een uur gewisseld ten faveure van Alessandro Florenzi en Kluivert moest op de tribune plaatsnemen. Mede door blessureleed staat de teller van de ex-Feyenoorder nog altijd maar op tien optredens voor de Romeinen in anderhalf jaar tijd.