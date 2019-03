Discobezoek Adrien Rabiot valt verkeerd bij PSG: ‘Dit is onacceptabel’

Het lijkt niet meer goed te zullen komen tussen Adrien Rabiot en Paris Saint-Germain. Enkele uren na de pijnlijke eliminatie van de Franse club in de achtste finales van de Champions League door Manchester United (1-3) werd de middenvelder in een nachtclub gesignaleerd. Rabiot behoort hoe dan ook officieus niet meer tot de A-selectie van Thomas Tuchel na de mislukte onderhandelingen tussen club en speler over een nieuw contract.

Foto’s en video’s van Rabiot in de nachtclub werden massaal gedeeld en waren donderdag het gesprek van de dag in voetbalminnend Frankrijk, net als de uitschakeling van de ambitieuze club uit Parijs. “Ik vind zijn handelwijze en gebrek aan professionaliteit jegens de club, zijn ploeggenoten en de supporters onacceptabel”, vertelde technisch directeur Antero Henrique in gesprek met RMC Sport. “Ik wil graag benadrukken dat hij tot 30 juni onderdeel blijft van onze selectie.”

Rabiot en zijn entourage weigerden in de laatste maanden van het voorbije kalenderjaar over een nieuw contract te praten. Dat leidde tot een conflict tussen beide partijen: Rabiot speelde op 11 december 2018 tegen Rode Ster Belgrado (1-4) in de Champions League zijn allerlaatste duel voor de Parijzenaars. Sindsdien mag hij niet meer met de A-selectie trainen en kwam hij geen minuut meer binnen de lijnen. Hij behoorde woensdagavond dan ook niet tot de wedstrijdselectie van les Parisiens voor het weerzien met Manchester United in de Champions League.

Barcelona werd de voorbije maanden nadrukkelijk met de bijna transfervrije Rabiot in verband gebracht, maar ook Bayern München zou nog steeds in de markt zijn. Moeder en zaakwaarneemster Veronique Rabiot onthulde eerder dat de club uit Spanje vorig jaar zomer een formeel bod op haar 23-jarige zoon had uitgebracht, maar dat PSG medewerking had geweigerd. Met zijn bezoek aan de discotheek zal Rabiot zich bepaald niet geliefder bij PSG en diens aanhang hebben gemaakt.