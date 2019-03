Napoli staat met anderhalf been in kwartfinales; Valencia baalt van tegengoal

Napoli staat met anderhalf been in de kwartfinales van de Europa League. Het team van Carlo Ancelotti was donderdagavond duidelijk een maatje te groot in het eerste duel met FC Salzburg. Het weerzien van volgende week in Oostenrijk lijkt dan ook een formaliteit. De strijd tussen Valencia en FC Krasnodar lijkt daarentegen nog niet gestreden. De uittreffer van de Russische club op Spaanse bodem zorgt voor een spannende return.

Napoli - FC Salzburg 3-0

Het team van Ancelotti legde in de eerste helft de basis voor de ruime overwinning. Na nog geen tien minuten lag het leer reeds achter Alexander Walke. Na een steekpass van Dries Mertens liet Arek Milik de Oostenrijkse defensie zijn hielen zien en scoorde hij na het omspelen van de doelman. Nog geen tien minuten later verdubbelde Napoli reeds de voordelige marge: Walke had geen antwoord op een volley van Fabian Ruiz vanaf de rand van het strafschopgebied. Salzburg had moeite om gevaarlijk te worden, afgezien van een paar pogingen waar Alex Meret goed op reageerde.

Walke voorkwam enkele minuten na rust met een goede redding dat Mertens de 3-0 op het scorebord zette, maar vijf minuten later kwam Napoli alsnog aan een derde treffer. Na een voorzet van Mario Rui kopte Jérôme Onguéné het leer achter zijn eigen doelman. Het duel ging daarna over en weer. André Ramalho voorkwam in de doelmond dat José Maria Callejón met een kopbal de 4-0 maakte, terwijl een inzet van Stefan Lainer niet veel later tegen de paal ging. In de slotfase ging een inzet van Milik rakelings naast, terwijl Meret oog in oog met Fredrik Gulbrandsen een cruciale redding verrichtte.

Valencia - FK Krasnodar 2-1

Het team van Marcelino zocht na het klinken van het rustsignaal met een comfortabele voorsprong de kleedkamers op. Valencia domineerde in de eerste 45 minuten en maakte vanaf het begin een gretige indruk. De openingsgoal van Rodrigo in de twaalfde minuut mocht er zijn: de aanvaller zocht op snelheid het vijandelijke doel op en schoot het met links fraai in de hoek. Dik tien minuten later rondde hij voorzet van Toni Lato vanaf links keurig af: 2-0. Krasnodar probeerde terug te komen, maar Valencia verdedigde goed en zag hoe Neto de enige gevaarlijke poging onschadelijk wist te maken.

Na dik een uur spelen kreeg Krasnodar waar het in ieder geval voor naar Mestalla was gekomen: minimaal een uitdoelpunt. Cristiano Piccini werd verrast door een hoge bal, waardoor Viktor Claesson alleen op Neto kon afgaand en beheerst afrondde: 2-1. Marcelino zag vanaf de zijlijn met afgrijzen toe hoe Valencia het spel uit de eerste helft niet op de mat kon leggen, maar de schade bleef beperkt tot één tegendoelpunt.