Chelsea boekt riante zege en ruikt kwartfinale Europa League

Chelsea heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de Europa League. In de eerste confrontatie van het tweeluik met Dynamo Kiev wist de ploeg van Maurizio Sarri te zegevieren: 3-0. Chelsea was op Stamford Bridge de dominante partij en dankzij goals van Pedro, Willian en Callum Hudson-Odoi heeft de club een goede uitgangspositie voor de return van volgende week bewerkstelligd.

De Londenaren begonnen voortvarend aan het duel en na achttien minuten stond de 1-0 al op het scorebord. Een verzorgde aanval kwam bij Pedro terecht, die daarna een combinatie aanging met Olivier Giroud. Door een goede ingeving van de Franse spits had Pedro alle gelegenheid om van dichtbij de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Doelman Denys Boyko was wat ongelukkig met het pareren van de bal, waardoor de 1-0 een feit was.

Chelsea had weinig te duchten van het bezoek uit Oekraïne. Dynamo Kiev creëerde nauwelijks kansen, terwijl de thuisploeg zonder imponerend te spelen regelmatig voor gevaar stichtte bij het vijandelijke doel. Boyko moest nog enkele keren ingrijpen om de achterstand niet verder te laten oplopen. In de tweede helft was het wachten op de 2-0, die uiteindelijk na 65 minuten via de voet van Willian kwam.

De Braziliaan mocht op de rand van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap en schoot prachtig raak: 2-0. De tweede goal van Chelsea zorgde voor veel opluchting op Stamford Bridge. Door de tegentreffer wist Dynamo Kiev dat een doelpunt wenselijk was om nog kans te maken op de kwartfinale. Het was echter Hudson-Odoi die vlak voor tijd nog tot scoren kwam in Londen, waardoor Chelsea de volgende ronde in zicht heeft.