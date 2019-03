‘Real Madrid hakt knoop door en haalt maandag ex-trainer terug’

José Mourinho wordt de nieuwe trainer van Real Madrid, zo meldt TeleMadrid donderdagavond. Andere media, waaronder AS en Goal, melden dat Santiago Solari na het competitieduel van zondag met Real Valladolid plaats moet maken voor de Portugese trainer, die zodoende zijn tweede dienstverband in het Santiago Bernabéu aangaat.

Naar verluidt heeft de clubleiding van Real genoeg gezien van Solari. Onder leiding van de Argentijnse trainer beleefde de Spaanse topclub een erbarmelijke week. Real werd uitgeschakeld in de Copa del Rey door Barcelona, terwijl de aartsrivaal ook in het onderlinge competitieduel afgelopen weekend te sterk bleek voor de Madrilenen. Tot overmaat van ramp werd de Koninklijke dinsdag uitgeschakeld in de Champions League door Ajax, dat met 1-4 won in Madrid.

AS meldt donderdagavond dat er nog geen definitief besluit is genomen aangaande Solari en zijn werkzaamheden bij Real. De Argentijn is dit weekend hoe dan ook nog trainer van Real, zo klinkt het. Na de afgang tegen Ajax sprak voorzitter Florentino Pérez met verschillende geledingen binnen de club. De conclusie zou volgens verschillende media luiden dat Solari na dit weekend alsnog zijn biezen moet pakken.

Het is inmiddels duidelijk dat Real in Mourinho een geschikte opvolger ziet. Ook Zinédine Zidane werd benaderd voor een terugkeer, maar de Fransman ziet het niet zitten om in maart in de club te stappen. Mourinho heeft naar verluidt wel oren naar een rentree in het Santiago Bernabéu. De aanstaande terugkeer van de Portugees is opvallend, daar hij met verschillende spelers en bestuursleden botste toen hij van 2010 tot 2013 actief was in de Spaanse hoofdstad.