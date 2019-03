Sébastien Haller spreekt crisis tegen: ‘Wat Ajax deed, dat was wat hoor’

Eintracht Frankfurt en Internazionale speelden donderdagavond doelpuntloos gelijk in de eerste wedstrijd van het tweeluik in de Europa League. Door de remise heeft de Duitse club nog voldoende kans om door te stoten, vindt Sébastien Haller. De aanvaller van Frankfurt heeft genoten van de sfeer in het stadion tijdens het duel met Inter.

“De sfeer was geweldig, ons publiek is uniek. Maar winnen van Inter is niet makkelijk”, wordt de voormalig spits van FC Utrecht donderdagavond geciteerd door het Algemeen Dagblad. Haller nam het onder meer op tegen Stefan de Vrij, die met zijn teamgenoten de nul wist te houden. Haller is onder de indruk van de Nederlandse stopper.

“Stefan de Vrij is een uitstekende verdediger. Opgeleid in de Eredivisie. In Nederland dachten ze dat er crisis was. Maar er waren altijd prima spelers, alleen maakt dat nog geen goed elftal. Wat Ajax deed in Madrid, dat was wat hoor. Maar ik wist wat Erik ten Hag zou doen als trainer”, aldus Haller, die stelt dat Nederland weer trots mag zijn, ook vanwege de verbeterde prestaties van Oranje.

"Als ik De Vrij zie en dan in de wetenschap dat Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt in Oranje spelen. De Eredivisie is een prima competitie. Toen ik naar de Bundesliga ging waren er misschien ook twijfels. Maar er is veel mogelijk na een paar jaar Eredivisie", zo verzekert de Fransman.

Jetro Willems speelde een kwartier mee bij het Europa League-duel. De verdediger van Frankfurt speelde bijna tweeënhalf jaar geleden zijn laatste interland. Willems begrijpt dat Ronald Koeman voor andere namen kiest. “Hoe happy ik hier ben? Laten we zeggen dat ik op vijftig procent zit. Ik wil wel meer spelen. In deze situatie hoeven we het niet eens over het Nederlands elftal te hebben", aldus Willems bij FOX Sports.