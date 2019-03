Mats Hummels reageert vol onbegrip: ‘Dit doet geen recht aan onze prestaties’

In navolging van Thomas Müller heeft ook Mats Hummels vol onbegrip gereageerd op het besluit van Joachim Löw om hem niet meer op te roepen voor het nationale elftal van Duitsland. De bondscoach van die Mannschaft maakte dinsdag in een persoonlijk gesprek met Hummels, Müller en Jérôme Boateng bekend dat hij het drietal van Bayern München niet langer nodig heeft en een nieuwe generatie wil inpassen.

“Ik begrijp niets van de sportieve beslissing, die ik wel respecteer. Naar mijn mening had ik altijd een goede relatie met de mensen die bij de Duitse bond betrokken waren. We hebben elkaar altijd op een eerlijke manier behandeld”, laat Hummels donderdag op zijn Twitter-account weten. "Thomas, Jérôme en ik geven al jaren alles voor de nationale ploeg en volgens mij doet deze actie geen recht aan onze prestaties.”

"Het laat me allesbehalve koud, want ik speel graag voor Duitsland.” Hummels, Boateng en Müller kwamen samen tot 246 interlands en maakten deel uit van de ploeg die in 2014 de wereldtitel pakte. Het WK in Rusland verliep echter desastreus. "Voor nu kan ik zeggen dat het prachtige jaren waren. De zeventig interlands overtroffen waar ik als kind van droomde. Ik heb aan vier grote toernooien mogen meedoen en de wereldtitel in 2014 was de bekroning. Dat gevoel draag ik voor altijd met me mee en ik zou er echt alles voor over hebben om ooit iets soortgelijks te bereiken.”

Müller uitte woensdag al in fellere woorden dan Hummels zijn ongenoegen over de gang van zaken. "Hoe langer ik hierover nadenk, hoe bozer ik word over de hele gang van zaken. Ik snap er helemaal niets van dat dit een definitief besluit is. Ik vind het stijlloos en getuigen van een gebrek aan waardering", zei hij onder meer in een video op Twitter. Duitsland, dat een zeer teleurstellend WK achter de rug heeft, speelt op woensdag 20 maart vriendschappelijk tegen Servië. Vier dagen later begint de EK-kwalificatiereeks met een uitduel met het Nederlands elftal.