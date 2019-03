Matthijs de Ligt strijkt zondag na eventuele overwinning op derde plaats neer

Ajax speelt voor het eerst sinds 17 februari, toen NAC Breda (5-0) werd verslagen weer voor eigen publiek, doordat het thuisduel met PEC Zwolle werd verschoven. Elk van de uitduels met ADO Den Haag (1-5), Feyenoord (0-3) en Real Madrid (1-4) werd gewonnen. Fortuna Sittard is het kalenderjaar niet heel goed gestart: in zeven duels pakte het team van René Eijer slechts zes punten. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zondagmiddag vanaf 16.45 uur.

O Ajax won zeventien van de voorgaande negentien Eredivisie-duels met Fortuna Sittard in eigen huis (een remise en een nederlaag) en kwam in tien van deze ontmoetingen minimaal vier keer tot scoren.

O Fortuna Sittard scoorde niet in de laatste twee uitduels met Ajax in de competitie. De laatste Fortuna-treffer in de Johan Cruijff Arena dateert van 13 oktober 1999, toen Ronald Hamming scoorde in een 4-1 nederlaag.

O Ajax kwam in de elf thuisduels dit Eredivisie-seizoen al vaker tot scoren (47 keer) dan in zeventien thuiswedstrijden van 2017/18 (45). De laatste keer dat de club minimaal vijftig thuistreffers in de competitie noteerde was in 2009/10: 64.

O Ajax won de laatste zes Eredivisie-wedstrijden na een Champions League-duel met een totaal doelsaldo van 33-2; een gemiddelde van 5,5 goals voor per wedstrijd.

O Hakim Ziyech scoorde dit Eredivisie-seizoen vaker van buiten het strafschopgebied dan iedere andere speler: zes keer. Dit seizoen scoort hij gemiddeld eens per twaalf schoten van buiten de zestien, tegenover eens per twintig in 2017/18.

O Matthijs de Ligt (19 jaar, 210 dagen) staat op 49 Eredivisie-zeges en kan de derde jongste speler ooit worden met vijftig Eredivisie-overwinningen, na Gerald Vanenburg (18 jaar, 352 dagen) en Clarence Seedorf (19 jaar, 57 dagen).

O Fortuna Sittard is de eerste promovendus deze eeuw die minder dan 29 wedstrijden nodig had om tot 40 doelpunten in een Eredivisie-seizoen te komen (40 goals in 24 duels).

O Fortuna Sittard kreeg minimaal vier goals tegen in de laatste drie Eredivisie-duels en kan de eerste ploeg worden met vier of meer tegengoals in vier opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden sinds MVV Maastricht in 1999.

O Geen team kreeg dit Eredivisie-seizoen meer kopgoals tegen dan Fortuna Sittard (12, gelijk met FC Emmen). Echter wacht alleen De Graafschap langer op een kopdoelpunt in de Eredivisie dan Ajax, sinds 2 december.

O Lazaros Lamprou, die goed was voor vijf treffers en drie assists in zijn laatste negen Eredivisie-duels, was trefzeker met vijf van zijn laatste acht schoten op doel in de Eredivisie.