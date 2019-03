‘Dembélé is beter dan Neymar, hij is belangrijk voor de club’

Josep Maria Bartomeu vindt dat Barcelona goed heeft gehandeld door Neymar te vervangen door Ousmane Dembélé. Toen Neymar in 2017 naar Paris Saint-Germain vertrok legden de Catalanen veel geld op tafel voor de jonge Fransman, die steeds beter zijn draai lijkt te vinden bij Barcelona.

In gesprek met SER Catalunya laat de president zijn tevredenheid blijken: "We zijn erg blij dat hij hier is." Neymar wordt sinds zijn vertrek bij Barcelona regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar het Camp Nou, maar Bartomeu wil hier verder niet te veel over kwijt. "Ik kan dit niet bevestigen of ontkennen. We hebben veel geld voor Neymar ontvangen en dat hebben we geïnvesteerd in onze toekomst.”

“Dat zie je bij aanwinsten als Dembélé en Philippe Coutinho. Naar mijn mening is Dembélé een betere speler dan Neymar. Hij is belangrijk voor onze club en we zijn erg blij dat hij hier is”, vervolgt Bartomeu zijn verhaal. Dembélé speelt nu nog naast Lionel Messi in de aanval, maar er zal een moment komen waarop de 31-jarige sterspeler met pensioen gaat.

Voor Bartomeu is een Barcelona zonder Messi echter nog niet denkbaar. "Op dit moment kunnen we ons dat niet voorstellen, maar we moeten ons erop voorbereiden. Het zal een heel ander Barcelona worden, we moeten zoeken naar jong talent. Leo heeft een contract tot de zomer van 2021 en dat zullen we nog een keer verlengen. Hij heeft de ambitie om meer prijzen te winnen", voegt hij toe bij Marca