Tonny Vilhena, de moderne ‘Mister Feyenoord’, staat zondag voor mijlpaal

Op 22 januari 2012 maakte Tonny Vilhena zijn Eredivisie-debuut. Bij VVV-Venlo (2-1 nederlaag) liet Ronald Koeman de jongeling van zeventien jaar en negentien dagen in de 82e minuut invallen voor Kelvin Leerdam. Vilhena kwam in dat duel tot vijf passes, vier daarvan kwamen aan.

Een maand later speelde de middenvelder van Feyenoord negentien minuten mee tegen PSV (3-2 nederlaag) en weer drie weken later stond hij voor het eerst in de basis namens Feyenoord in de Eredivisie, tegen FC Twente (0-2 winst). Sindsdien is Vilhena eigenlijk niet meer weg te denken uit de eerste elf van Feyenoord, waardoor er zondag tegen Vitesse een mooie mijlpaal wacht.



Jongste spelers met 200 Eredivisie-duels voor één team

DATUM SPELER TEAM LEEFTIJD 15-11-1970 Willy van der Kuijlen PSV 23 jaar en 344 dagen 10-03-2019 Tonny Vilhena Feyenoord 24 jaar en 66 dagen 18-12-1977 Adrie Kraaij PSV 24 jaar en 139 dagen 13-10-1963 Cor Veldhoen Feyenoord 24 jaar en 190 dagen 13-01-1995 Frank de Boer Ajax 24 jaar en 243 dagen

Vilhena kan de op een na jongste speler ooit worden die tweehonderd keer in actie kwam voor een ploeg in de Eredivisie. Alleen ‘Mister PSV’ Willy van der Kuijlen (23 jaar en 344 dagen) was jonger bij zijn tweehonderdste wedstrijd voor een specifiek team in de Eredivisie, zo onderzocht Opta.

Tweehonderd Eredivisie-wedstrijden voor Feyenoord an sich is al een hele prestatie. Slechts 22 spelers wisten die mijlpaal eerder te bereiken. Vilhena heeft zijn huidige trainer Giovanni van Bronckhorst al gepasseerd (197) en kan dit seizoen ook nog Kees van Wonderen (203), Gaston Taument (205) en Stanley Brard (208) op de ranglijst van de Rotterdammers inhalen.



Jongste spelers met 200 Eredivisie-duels

DATUM SPELER LEEFTIJD 24-04-1987 Gerald Vanenburg 23 jaar en 50 dagen 19-05-1979 Marien Vreijsen 23 jaar en 185 dagen 15-11-1970 Willy van der Kuijlen 23 jaar en 344 dagen 29-11-1986 Ronald Koeman 23 jaar en 253 dagen 06-05-2001 Arnold Bruggink 23 jaar en 286 dagen 06-12-2014 Georginio Wijnaldum 24 jaar en 25 dagen 25-09-2004 Dirk Kuyt 24 jaar en 65 dagen 10-03-2019 Tonny Vilhena 24 jaar en 66 dagen 17-09-1967 Nico van Zoghel 24 jaar en 118 dagen 20-09-1964 Frans Bouwmeester Sr. 24 jaar en 124 dagen

Vilhena moet met zijn 24 jaar en 66 dagen nog wel aardig wat spelers voor zich laten die jonger waren bij hun tweehonderdste Eredivisie-wedstrijd. In dat klassement staat hij op een achtste plek, net achter Georginio Wijnaldum en Dirk Kuyt.



Opta Facts Vitesse - Feyenoord

O Feyenoord is ongeslagen in veertien van de laatste zestien uitwedstrijden tegen Vitesse in de Eredivisie (zeven zeges, zeven remises en twee nederlagen), maar verloor de meest recente ontmoeting in Arnhem (3-1 op 11 februari 2018).

O Zes van de laatste twaalf Eredivisie-goals tussen Vitesse en Feyenoord werden gemaakt met het hoofd.

O Vitesse wist voor het eerst sinds augustus 2017 drie opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden te winnen, de laatste keer dat dit de Arnhemmers vier keer op rij lukte was in februari 2015 (toen zes keer).

O Op basis van Expected Goals tegen had men dit seizoen alleen bij PSV (17,1 xG tegen) en Ajax (23,0 xG tegen) minder tegentreffers kunnen verwachten dan bij Vitesse (28,7 xG tegen).

Bryan Linssen was in zijn laatste twaalf Eredivisie-duels goed voor acht doelpunten.

O Bryan Linssen staat op negen doelpunten dit Eredivisie-seizoen en kan de enige speler worden die in vijf van de laatste zes Eredivisie-seizoenen minimaal tien keer tot scoren kwam.

O Van alle spelers die dit Eredivisie-seizoen minimaal vijftig dribbels aangingen deed alleen Frenkie de Jong (74,2% - 46 van de 62 succesvol) dit nauwkeuriger dan Martin Ødegaard (67,2% - 43 van de 64 succesvol).

O Feyenoord pakte nooit minder punten in de eerste vier uitwedstrijden in de Eredivisie van een kalenderjaar dan dit jaar (een, net als in 2007 en 2018).

O Feyenoord kreeg dit Eredivisie-seizoen in uitwedstrijden al net zoveel schoten op doel tegen als in het afgelopen seizoen (71). Onder Giovanni van Bronckhorst werden er enkel in 2015/16 (72) meer schoten op doel geïncasseerd in Eredivisie-duels buitenshuis.

O Steven Berghuis was in 85 Eredivisie-duels voor Feyenoord direct betrokken bij 60 treffers (32 goals en 28 assists). Sinds zijn debuut voor de Rotterdammers had alleen Hakim Ziyech een direct aandeel in meer Eredivisiegoals (68 – 32 goals en 36 assists).