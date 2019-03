Toekomst Henk de Jong ongewis vanwege privéomstandigheden: ‘Moet kiezen’

Het is nog niet bekend waar Henk de Jong komend seizoen aan het roer staat. De Jong leek zijn aflopende contract bij De Graafschap te gaan verlengen, maar stelt die beslissing voorlopig even uit vanwege privéomstandigheden. Gezondheidsproblemen van zijn vrouw Diana zijn de reden dat de 54-jarige coach vooralsnog geen besluit over zijn toekomst heeft genomen, zo laat hij weten via de officiële kanalen van de Achterhoekers.

De Jong is inmiddels alweer ruim twee jaar werkzaam bij De Graafschap. De club deed hem onlangs een aanbieding om zijn aflopende contract te verlengen. "De Graafschap heeft mij een fantastische aanbieding gedaan", vertelt De Jong. "Er is warmte over en weer, ik ben helemaal gek van deze club". Toch heeft de Fries nog geen handtekening gezet. "Mijn vrouw is niet fit en dat is op dit moment niet goed. Daar schamen we ons zeker niet voor."

Het gezin van De Jong woont in Drachten, terwijl de trainer werkzaam is in Doetinchem. "Dat heeft wel z'n tol geëist. Ik moet kiezen bij welk team ik moet zijn. Dan heb ik het niet over een voetbalteam, maar over mijn privé-team met mijn vrouw en kinderen. Laat duidelijk zijn dat het met gezondheid te maken heeft", verduidelijkt de oefenmeester, die wekelijks uren moet reizen tussen Drachten en Doetinchem.

Eerder werkte De Jong bij onder meer Heracles Almelo, FC Groningen, sc Heerenveen en Cambuur. Onlangs werd hij plotseling gelinkt aan een terugkeer bij de club uit Leeuwarden. "Ik heb allerlei clubs gehoord, maar dat wordt gewoon aangewakkerd door mensen. Misschien zitten die clubs helemaal niet op mij te wachten. Dan denk ik: ‘Jongens, een beetje respect.’ Nu ben ik alleen maar bezig met de wedstrijd van aanstaande zaterdag." Dan gaat De Graafschap op bezoek bij Willem II.