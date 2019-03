‘Martin Ödegaard is procentueel een stukje stabieler dan Hakim Ziyech’

Hakim Ziyech leek afgelopen zomer te gaan vertrekken bij Ajax, maar bleef verrassend in Amsterdam. Dat hij na dit seizoen wel een transfer maakt, ligt voor de hand en dus wordt er al druk gespeculeerd over zijn opvolging. Martin Ödegaard is een van de namen die genoemd wordt en dus duiken presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban deze week in zijn statistieken in Feiten op Tafel.

