Tagliafico: ‘Als hij me echt wil hebben, betekent het dat ik goed speel’

Nicolás Tagliafico staat hoog op het verlanglijstje van Atlético Madrid. De Madrilenen willen komende zomer een grote slag slaan op de transfermarkt. Ook Matthijs de Ligt moet namelijk naar het Wanda Metropolitano worden gehaald. Volgens Marca gaat directeur voetbalzaken Andrea Berta binnenkort aankloppen bij Marc Overmars om te onderhandelen over een eventuele transfer. Atlético hoopt zo onder meer Barcelona af te troeven.

De Spaanse krant schreef vorige maand al over de interesse van Atlético in Tagliafico. Inmiddels begint de belangstelling steeds serieuzer te worden. Dinsdagavond zagen los Colchoneros dat de Argentijnse linksback een belangrijke rol speelde in de 1-4 overwinning van Ajax in het Santiago Bernabéu. Tagliafico bleek na afloop op de hoogte van de interesse. "Als Diego Simeone in mij geïnteresseerd is en me echt wil, dan betekent het dat het goed gaat met mij."

Toch loopt Tagliafico niet te hard van stapel. "Het belangrijkste voor nu is echter om aan Ajax te denken. We spelen nog in drie competities en ik moet me concentreren op wat er in Nederland te wachten staat voor het team." De linkspoot werd begin 2018 door Ajax overgenomen van het Argentijnse Independiente. De Amsterdammers betaalden een bedrag van circa vier miljoen euro voor de international, die in Amsterdam een contract heeft tot de zomer van 2022.

Niet alleen Tagliafico is zeer gewild bij Atlético. Eerder werd al bekend dat ook De Ligt zeer welkom is in de hoofdstad van Spanje. Het wordt voor de Madrilenen echter een hele klus om de concurrenten af te troeven. Onder meer Juventus en Barcelona willen ook graag aan de haal gaan met De Ligt. De negentienjarige centrumverdediger ligt tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA en gaf eerder al te kennen graag met zijn maatje Frenkie de Jong naar Barcelona te willen gaan.