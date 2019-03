Juventus maakt belangstelling voor goaltjesdief kenbaar bij PSV

Bronnen rond Joël Piroe vertellen aan Voetbalzone dat Juventus zich heeft gemeld bij PSV voor de negentienjarige spits. De aanvaller van Jong PSV, die dit seizoen goed is voor tien doelpunten en één assist in negentien duels in de Keuken Kampioen Divisie, is in het bezit van een aflopend contract en kan komende zomer gratis De Herdgang verlaten.

Juventus, dat concurrentie heeft van clubs uit onder meer Nederland en Duitsland, zou de enige club zijn die de interesse formeel kenbaar heeft gemaakt bij de Eindhovense club. Het is officieel niet verplicht om de interesse in een voetballer met een contract van minder dan zes maanden kenbaar te maken bij diens werkgever, maar het gebeurt regelmatig uit het oogpunt van goede onderlinge relaties.

Piroe werd geboren in Wijchen en belandde via Quick 1888 en SC Woezik in de jeugdopleiding van N.E.C./FC Oss. Via een korte tussenstop bij Feyenoord kwam de Nederlands-Surinaamse aanvaller in 2014 terecht bij PSV en speelde tot dusver 37 officiële duels voor Jong PSV in de Eerste Divisie. Het hoogtepunt van zijn huidige seizoen was de ontmoeting met Almere City FC waarin hij in 55 minuten 4 keer doel trof. Hij en Halil Dervisoglu van Sparta Rotterdam zijn de enige twee spelers die deze voetbal jaargang een vierklapper wisten te maken in de Keuken Kampioen Divisie.

‘Ik ben niet een type Luuk de Jong, dat is niet mijn stijl’

In het kader van de wekelijkse Talentscout sprak Voetbalzone in december met Joël Piroe, spits van Jong PSV. Lees hier nog een keer zijn verhaal terug. Lees artikel

Het is niet voor het eerst dat Piroe in verband wordt gebracht met Juventus. Afgelopen zomer berichtte Voetbal International ook over de interesse van la Vecchia Signora in de Nederlands jeugdinternational. Piroe is momenteel nog steeds in gesprek met PSV over een mogelijke verlenging van zijn dienstverband en sprak in een eerder stadium de ambitie uit zijn debuut te willen maken in het eerste.

Ondanks het feit dat Mark van Bommel veel jeugdig talent minuten gunt, laten de eerste officiële minuten van Piroe nog op zich wachten en heeft hij met vaste spits Luuk de Jong, de momenteel geblesseerde topaankoop Maximiliano Romero en de aan sc Heerenveen verhuurde Sam Lammers voorlopig nog drie centrumspitsen voor zich in de pikorde. PSV laat in een reactie weten dat Piroe door zijn aflopende contract 'vrij is met andere clubs te spreken zonder interventie van de club' en doet doorgaans geen uitspraken over lopende transferzaken.



Justus Dingemanse is fulltime presentator en verslaggever van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van artikelen, columns, interviews, programma’s en reportages. Follow @Justus_vz is fulltime presentator en verslaggever van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van artikelen, columns, interviews, programma’s en reportages.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.