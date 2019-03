Neres geraakt door lovende woorden: ‘Hij wordt een grote speler bij Barça’

Frenkie de Jong en David Neres waren dinsdagavond andermaal van groot belang voor Ajax. De Amsterdammers wonnen in het Santiago Bernabéu met 1-4 en plaatsten zich zo voor de kwartfinales van de Champions League. Neres liet zich in Madrid gelden met een doelpunt en enkele fraaie acties. De Jong was dan na afloop ook zeer te spreken over zijn Braziliaanse ploeggenoot. "Zijn doelpunt was fantastisch. Hij is erg technisch en heeft veel potentie", vertelde de middenvelder over Neres.

De razendsnelle Braziliaan stond op zijn beurt Esporte Interativo te woord na de sensatie in Madrid. "Ik ben heel blij met wat Frenkie heeft gezegd, hij is een grote speler met veel kwaliteiten. Hij wordt een grote speler bij Barcelona, dat weet iedereen. Ook heeft hij al veel voor het Nederlands elftal betekend", aldus Neres, die als kind droomde van de Champions League. "Dat is een droom voor ieder kind dat voetbalt", voegde de trotse aanvaller aan zijn verhaal toe.

Neres speelde op Spaanse bodem tegen zijn goede vriend en landgenoot Vinícius Júnior. De achttienjarige aanvaller moest echter voor de rust al afhaken met een blessure en staat een tijdje aan de kant met een enkelblessure. "We moeten bidden dat het goed komt met hem. Het is een grote speler, we moeten hopen dat het allemaal meevalt met zijn blessure", zegt Neres. Vinícius is dus niet van de partij bij de nationale ploeg van Brazilië, wat weer kansen biedt aan Neres.

De 21-jarige vleugelaanvaller is met Ajax op dit moment nog actief op drie verschillende podia. Toch is Neres lang niet altijd zeker van een basisplaats onder trainer Erik ten Hag. In de Eredivisie speelde hij al twintig wedstrijden, maar mocht de linkspoot slechts twaalf keer in de basis starten. Ten Hag gebruikt Neres echter vaak in de Champions League. Van de acht wedstrijden, die Ajax speelde in het hoofdtoernooi, verscheen hij zeven keer aan de aftrap.