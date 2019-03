Mimoun Mahi kan geschiedenis schrijven bij compleet opgeleefd FC Groningen

Na een desastreuze eerste seizoenshelft waarbij FC Groningen flirtte met degradatie, is de club weer terug in de regionen van de ranglijst die de supporters gewend zijn van de afgelopen jaren. Dankzij vijf zeges in 2019 klom FC Groningen, mede dankzij de kleine verschillen tussen de clubs in de middenmoot, in een noodgang naar de achtste plaats van de Eredivisie.

In totaal pakte FC Groningen al zestien punten sinds 1 januari, alleen AZ veroverde er meer in deze periode: achttien. Zestien, dat is al één meer dan de ploeg van Danny Buijs in de volledige eerste seizoenshelft bij elkaar sprokkelde. Daarmee is Groningen de eerste Eredivisie-club die meer punten pakte in de tweede seizoenshelft dan voor de winterstop, zo onderzocht Opta.



Stand Eredivisie sinds 1 januari

RANG TEAM DUELS DOELSALDO PUNTEN 1 AZ 7 +17 18 2 FC Groningen 7 +6 16 3 PSV 7 +8 13 4 Vitesse 7 +6 13 5 Ajax 6 +6 10

Daarnaast was het voor FC Groningen voor het eerst sinds 2010 dat men vijf van de eerste zeven Eredivisie-wedstrijden van een kalenderjaar won. En mocht FC Utrecht vrijdagavond ook verslagen worden, vanaf 20.00 uur in De Galgenwaard, dan wint FC Groningen pas voor de tweede keer zes van de eerste acht duels van een kalenderjaar, na 1991.

Mimoun Mahi kan in zijn laatste maanden voor FC Groningen nog een bijzondere prestatie neerzetten. De aanvaller, die in de zomer naar FC Zürich vertrekt, staat momenteel op 53 goals of assists voor de Groningers in de Eredivisie: 37 goals, 16 assists. Daarmee heeft hij Michael de Leeuw (46 goals, 7 assists) geëvenaard als speler met de meeste treffers of assists voor de club deze eeuw. Mocht Mahi de komende maanden nog één treffer maken of voorbereiden, dan vertrekt hij dus naar Zwitserland met zijn naam in de Groningse geschiedenisboeken.

De Galgenwaard, vrijdagavond het decor van FC Utrecht - FC Groningen

Opta Facts FC Utrecht - FC Groningen

O FC Utrecht bleef ongeslagen in acht van de laatste negen thuisduels in de Eredivisie met FC Groningen: zes zeges, twee remises. In vijf van deze ontmoetingen wisten de Domstedelingen de nul te houden.

O De Domstedelingen wonnen in de Eredivisie alleen vaker van Willem II (35 keer) dan van FC Groningen: 32 keer, net als tegen NEC.

O FC Utrecht kan voor het eerst sinds april-september 2016 vijf thuiswedstrijden op rij in de Eredivisie verstoken blijven van een overwinning: twee remises, twee nederlagen. De laatste keer dat dit in één seizoen gebeurde was in 2007/08.

O FC Utrecht kreeg zowel absoluut (negen) als relatief (26%) gezien de minste goals tegen in de eerste helft van Eredivisie-duels dit seizoen, terwijl FC Groningen in verhouding juist het vaakst in de eerste helft het net vindt: 60%, 18 van de 30 treffers.

O Timo Letschert, die zijn tachtigste Eredivisiewedstrijd voor FC Utrecht kan spelen, maakte twee van zijn vier Eredivisie-doelpunten tegen FC Groningen, de club waarvoor hij zijn eerste Eredivisie-duels speelde.

O Sinds de winterstop creëerde Nicolas Gavory meer kansen voor FC Utrecht dan elke andere speler (14). Dit seizoen bereidden enkel Oussama Tannane (39) en Sean Klaiber (32) meer kansen voor bij FC Utrecht dan Gavory (30).

Enkel in 1991 wist FC Groningen zes van de eerste acht duels van een kalenderjaar te winnen

O Enkel Feyenoord (18), Ajax en FC Utrecht (beide 15) raakten dit Eredivisie-seizoen vaker paal of lat dan FC Groningen (13, net als AZ en Vitesse).

O Kaj Sierhuis, die tegen VVV-Venlo twee keer de lat raakte, kreeg in zijn laatste drie Eredivisie-wedstrijden geen van zijn zeven doelpogingen tussen de palen.