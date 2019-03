‘Real Madrid wil Mourinho zondag al op de bank hebben in Valladolid’

Real Madrid beleefde met de uitschakeling door Barcelona in de Copa del Rey, de nederlaag tegen diezelfde Catalanen in LaLiga en de uitschakeling door Ajax in de Champions League een dramatische week en deze slechte resultaten kosten trainer Santiago Solari mogelijk op korte termijn de kop. AS pakt donderdag namelijk uit met het nieuws dat de Koninklijke inmiddels contact heeft opgenomen met Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van José Mourinho, met het oog om de trainer snel aan te stellen voor een tweede termijn.

Mendes kreeg woensdag een belletje van Real met de vraag hoe Mourinho staat tegenover een terugkeer bij de club die hij eerder al diende tussen 2010 en 2013. De eerder dit seizoen bij Manchester United ontslagen trainer heeft naar verluidt wel oren naar een rentree in het Santiago Bernabéu, maar is ook voorzichtig. Zeven spelers, waaronder een aantal waar hij eerder mee botste, zijn nog over van zijn eerdere periode in Madrid en hij onderhoudt ook met een aantal bestuursleden een moeizame relatie.

Voorzitter Florentino Pérez is er echter van overtuigd dat Mourinho de juiste man is om Real weer uit het dal te leiden en donderdag lijkt een cruciale dag te worden. De Spaanse grootmacht werkt er met man en macht aan om de aanstelling van de 56-jarige trainer rond te krijgen en het is de bedoeling van Pérez dat Mourinho zondag al op de bank zit als Real het in de competitie opneemt tegen Real Valladolid. Solari, die pas een paar maanden geleden instapte als opvolger van Julen Lopetegui, zou dan binnen een paar dagen zijn congé moeten krijgen.

Mourinho is overigens niet de enige kandidaat, aangezien Zinédine Zidane ook is gepolst voor een terugkeer. De Fransman, die de voorgaande jaren de leiding had bij Real, lijkt echter weinig trek te hebben in een snelle rentree bij de club die hij nog geen jaar geleden verliet. De oud-middenvelder weet dat het team waarschijnlijk vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd zal moeten worden en hij zal daardoor gedwongen worden om de beslissingen te nemen die hij afgelopen zomer juist niet wilde nemen. Zidane heeft echter naar verluidt de deur voor een terugkeer in juni wel op een kiertje gelaten, maar als Mourinho inderdaad het stokje van Solari overneemt, lijkt hij uit beeld te verdwijnen.