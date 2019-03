Tadic bij genomineerden voor Speler van de Week in Champions League

Dusan Tadic is een van de vier kanshebbers om uitgeroepen te worden tot Speler van de Week in de Champions League, zo heeft de UEFA donderdag bekendgemaakt. Naast de Serviër zijn ook Tottenham Hotspur-keeper Hugo Lloris en Romelu Lukaku en Moussa Marega, spitsen van respectievelijk Manchester United en FC Porto, genomineerd.

Tadic was afgelopen dinsdag een van de grote uitblinkers tijdens de door Ajax met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen Real Madrid. De aanvaller was in het Santiago Bernabéu zelf goed voor een doelpunt en bereidde nog eens twee goals voor. Met name zijn pirouette voorafgaand aan de 0-2 van David Neres ging de wereld over.

De drie andere genomineerden stootten deze week eveneens met hun club door naar de kwartfinales van het miljardenbal. Lloris hield met Tottenham de nul op bezoek bij Borussia Dortmund (0-1 overwinning) en Lukaku speelde met twee goals een hoofdrol bij de verrassende comeback van Manchester United tegen Paris Saint-Germain in Parijs (1-3 zege voor the Red Devils).

Marega was woensdagavond tijdens het treffen tussen FC Porto en AS Roma goed voor een assist en doelpunt tijdens de door de Portugezen met 3-1 gewonnen wedstrijd, waardoor os Dragões zich eveneens verzekerden van een vervolg in de Champions League. Op de officiële website van de UEFA kan vanaf donderdag gestemd worden op de genomineerden.