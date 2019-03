Zakaria El Azzouzi strijkt weer neer in de Eredivisie na vertrek bij Ajax

Zakaria El Azzouzi speelt de rest van dit seizoen bij FC Emmen, zo meldt de Eredivisionist donderdagochtend via de officiële kanalen. De 22-jarige spits was transfervrij nadat eind december bekend werd dat zijn verbintenis bij Ajax werd ontbonden. El Azzouzi tekent een contract tot de zomer, met een optie voor nog een seizoen.

Ajax leende El Azzouzi vanaf 2016 uit aan achtereenvolgens FC Twente, Sparta Rotterdam en Excelsior. In totaal speelde de aanvaller 51 wedstrijden voor die clubs in de Eredivisie, waarin hij elf keer tot scoren kwam. El Azzouzi kijkt ernaar uit om bij de promovendus wederom actief te zullen zijn op het hoogste Nederlandse podium.

“De afgelopen maand heb ik mijn conditie op peil gehouden bij FC Twente, dus ik ben fit. De teamspirit bij FC Emmen sprak mij enorm aan. Ik wil de club en de supporters graag helpen om in de Eredivisie te blijven”, aldus de jongeling. Directeur Ben Haverkort is blij met de komst van El Azzouzi, zo laat de bestuurder weten.

“Zakaria heeft een goed schot en een neusje voor de goal. Hij werkt hard, staat vaak op de juiste plek én kan goed afmaken. Dat kunnen we goed gebruiken om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen”, aldus Haverkort op de clubsite. FC Emmen staat momenteel op de zestiende plek in de Eredivisie en staat een punt achter op nummer vijftien PEC Zwolle.