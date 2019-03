Ongeloof bij ziedend AS Roma: ‘Ik ben deze onzin zat, ik geef het op’

AS Roma voelt zich bestolen na de uitschakeling tegen FC Porto in de Champions League. De Romeinen verloren woensdagavond met 3-1 van de Portugese topclub, nadat Porto een strafschop kreeg toegekend door scheidsrechter Cuneyt Cakir. President James Pallotta is furieus over het feit dat Porto wel een strafschop kreeg, terwijl Roma ook recht zou hebben gehad op een penalty.

“Vorig jaar hebben we om de VAR in de Champions League gevraagd, omdat we in de halve finale (tegen Liverpool, red.) werden genaaid. Nu hebben we de VAR en nu zijn we alsnog beroofd”, zo luidt een statement op het account van AS Roma. “Patrick Schick werd duidelijk gehaakt in het strafschopgebied. De VAR geeft advies en er wordt niets gegeven. Ik ben deze onzin zat. Ik geef het op.”

Ook Kostas Manolas is woest. “Ze gaven een penalty tegen ons, maar vergaten ons een strafschop te geven. De scheidsrechter besloot zelfs om niet eens naar de beelden te kijken”, spuwt de verdediger zijn gal bij Sky Italia. “Dat is een schande. Zo kan je een team niet eruit knikkeren. Hij zei dat de VAR hem had verteld dat er niets gebeurde, maar er was duidelijk contact. Je kant het gewoon zien. Ik begrijp het niet.”

“Vorig seizoen kregen ook twee strafschoppen niet mee tegen Liverpool. Later boden ze excuses aan. Maar nu is er de VAR. Er zijn nu geen excuses meer mogelijk”, besluit Manolas. Daniele De Rossi baalt eveneens. “Ik heb de beelden gezien en het is een penalty (bij de overtreding op Schick, red.). Dit was een menselijke fout, maar ik blijf ervan overtuigd dat de VAR dingen verbeterd naarmate er meer tijd overheen gaat”, aldus de middenvelder.