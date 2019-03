Fabien Barthez velt snoeihard oordeel: ‘Het was een gebrek aan respect’

Manchester United produceerde woensdagavond een stunt van formaat door Paris Saint-Germain met een 1-3 nederlaag de Champions League uit te knikkeren. PSG had in februari met 0-2 van de Engelse topclub gewonnen, maar in eigen huis moest de Franse topclub zijn meerdere erkennen in the Red Devils. Fabien Barthez is verbaasd over de houding van PSG.

“Het was een gebrek aan respect”, zegt de Franse oud-doelman, eerder werkzaam bij United, in een interview met Le Parisien over de benadering van PSG. “Dit zijn de eerste waarden die een atleet en een team moeten waarborgen, het respecteren van de tegenstander. Je moet altijd, in welke omstandigheden dan ook, je opponent respecteren.”

“Gezien het voetbal was PSG beter. Maar PSG was niet geconcentreerd. De spelers zaten niet lekker in de wedstrijd.” Barthez stelt dat les Parisiens niet leren van fouten uit het verleden en verwijst naar de fenomenale comeback van Barcelona in het seizoen 2016/2017, toen de Catalanen een 4-0 nederlaag in Parijs teniet deden met een 6-1 overwinning in het Camp Nou.

“Ze zijn blijven steken. PSG heeft niet geleerd van die fout. Op dit soort momenten zie je dat opleiding en een geschiedenis van een club komen bovendrijven. PSG had deze wedstrijd moeten winnen gezien de kwaliteiten. Ze waren niet nederig genoeg”, aldus de voormalig sluitpost, die van 2000 tot 2004 onder contract stond bij de Engelse grootmacht.