Atlético Madrid aast op back van zeventig miljoen

In navolging van AC Milan heeft ook Manchester City het oog laten vallen op Everton Soares. Grêmio wil de Braziliaanse buitenspeler niet zonder slag of stoot laten gaan en vraagt tachtig miljoen euro. (Diverse Engelse media)

In de zoektocht naar een aanvallende versterking gaat Arsenal komende zomer aankloppen bij Internazionale. Ivan Perisic staat hoog op het lijstje van de Premier League-club. (Diverse Engelse media)

De Algerijnse rechtsback verliet KV Kortrijk afgelopen zomer voor OGC Nice en is voor zeventig miljoen euro af te halen.